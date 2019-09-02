 جندي ألماني من أصول تركية يتعرض لاعتداء عنصري في برلين | أخبار | DW | 02.09.2019

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أخبار

جندي ألماني من أصول تركية يتعرض لاعتداء عنصري في برلين

رجلان يهاجمان جندياً ألمانياً من أصول تركية في العاصمة برلين وأحدهما يتفوه بعبارات عنصرية تجاهه. وقسم أمن الدولة في المكتب الاتحادي للتحقيقات يحقق في الواقعة.

Fahne von Deutschland ist auf der Uniform eines Soldaten (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين هاجما الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) جندياً بالجيش الألماني ينحدر من أصول تركية في العاصمة برلين.

وأوضحت الشرطة أنه بينما كان الجندي (25 عاماً) يسير وهو يرتدي زيه الرسمي صباح اليوم، لاحظ أن رجلين يلاحقانه. وأضافت الشرطة أن الرجلين اقتربا منه وضرباه وركلاه، وأن أحدهما سبه وصاح قائلاً: "فقط الألمان هم المسموح لهم بارتداء زي عسكري".

وأصيب الجندي بجروح في ساقه إثر الاعتداء عليه. ولم يستطع أفراد الشرطة العثور على المهاجمين.

ويحقق فرع أمن الدولة، المعني بالجرائم ذات الدوافع السياسية والتابع للمكتب الاتحادي للتحقيقات، في الواقعة.

ي.أ/ ع.ح (د ب أ)

  • Ende der Wehrpflicht Dossierbild 2 (picture alliance/dpa)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في تمَوز/ يوليوعام 2008 التحق "فرانكو أ." بالجيش الألماني لتأدية الخدمة العسكرية في بلدة إيدارأوبرشتاين التابعة لولاية راينلاند بفالتس في ألمانيا. وفي العالم التالي 2009 التحق بمجموعة من الجيش الألماني متمركزة في فرنسا، وهناك درس علوم السياسية والاجتماع بأكاديمية سانت سير العسكرية.

  • Symbolfoto akademischer Abschluß (Fotolia/Franny-Anne)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    قدم "فرانكو أ." في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 أطروحته للماجستير والتي انتقد فيها ما أسماه بـ "الخلط المتعمد الذي يطال السلاسة الأوروبية "، في إشارة إلى سياسة الهجرة التي تتسبب في الاختلاط بين الشعوب.

  • Sanduhr im Sand (Gerhard Seybert/Fotolia)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    وقوبلت رسالة الماجستير بانتقادات شديدة من قبل المشرف بسبب المضمون الذي انطوى على فكر قومي متطرف وعن نداء صريح للعنصرية. ودافع "فرانكو أ." عن نفسه بأن اللغة المستخدمة قد تكون حملت عبارات غير مرغوب بها وذلك لكتابتها ضمن فترة زمنية قصيرة.

  • Springerstiefel Bundeswher Soldaten Rekruten (picture-alliance/dpa)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في تموز/يوليو 2015 منح رتبة ضابط بالجيش الألماني. وبعد عام تقريباً على تعيينه سجل نفسه كلاجئ سوري بإسم "دافيد بنيامين" في مدينة أوفنباخ. بعد ذلك نُقل إلى أحد مراكز إيواء اللاجئين التابعة لدائرة ايردينغ (ولاية بافاريا).

  • Deutschland Symbolbild Identitätsprüfung von Flüchtlingen (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في شباط/فبراير2016 انتقل الضابط المنتحل شخصية لاجئ سوري إلى كتيبة الجيش 291 في إلكيرش (إكيرتش) في فرنسا. وبعد عشرة أشهر حصل على الحماية الجزئية، التي تمنح مؤخرا في ألمانيا لمعظم طالبي اللجوء السوريين.

  • Deutschland Bundeskriminalamt in Wiesbaden (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في شباط/فبراير2017 اعتقل في فيينا بشكل مؤقت بتهمة حيازة السلاح بدون ترخيص. ما أثار الشكوك حوله ودفع بالمكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة بتزويد جهاز المخابرات العسكرية بمعلومات حول انتحال الضابط الألماني لشخصية أخرى.

  • Anis Amri Pistole (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في 26 نسيان /أبريل 2017 ألقي القبض على الضابط المذكور في مدينة هاملبورغ بايرن. كما اعتقل أحد شركائه ويدعى "ماتياس ف."، وهو طالب نشأ مع "فرانكو أ." في مدينة أوفنباخ. وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أنه تم العثور بحوزة المتهم الثاني على ذخيرة ومعدات عسكرية تم الحصول عليها من الجيش الألماني.

  • Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    بعد هذه الواقعة انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في مقابلة مع القناة الثانية (ZDF) قادة الجيش وحملت ما "سوء القيادة" المسؤولية عن ما حدث مع الضابط المنتحل. في المقابل تزداد الضغوط التي تواجهها الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل على خلفية هذه الفضيحة.

  • Deutschland Verteidigungsministerium (Imago/blickwinkel/I. Schulz)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في الثاني من شهرأيار/مايو بدأت التحقيقات في قضية الضابط المنتحل وأفادت تقارير أن وزارة الدفاع الألمانية عثرت على دلائل تشير إلى وجود خلية يمينية متطرفة ضمن القوات المسلحة الألمانية.

  • Symbolbild BKA Durchsuchung Festnahme (picture-alliance/dpa/W. Pfeiffer)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في التاسع من أيار/ مايو ألقي القبض على مشتبه فيه ثالث في قضية "فرانكو أ." في مدينة كيل بولاية بادن- فورتمبرغ الألمانية. وأفادت السلطات أن المشتبه به هو "مكسمليان ت." وهوألماني يبلغ من العمر 27 عاماً. ويشتبه في أن يكون خطط لعمل إرهابي في ألمانيا. إعداد: إيمان ملوك


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