جندي ألماني من أصول تركية يتعرض لاعتداء عنصري في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين هاجما الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) جندياً بالجيش الألماني ينحدر من أصول تركية في العاصمة برلين.
وأوضحت الشرطة أنه بينما كان الجندي (25 عاماً) يسير وهو يرتدي زيه الرسمي صباح اليوم، لاحظ أن رجلين يلاحقانه. وأضافت الشرطة أن الرجلين اقتربا منه وضرباه وركلاه، وأن أحدهما سبه وصاح قائلاً: "فقط الألمان هم المسموح لهم بارتداء زي عسكري".
وأصيب الجندي بجروح في ساقه إثر الاعتداء عليه. ولم يستطع أفراد الشرطة العثور على المهاجمين.
ويحقق فرع أمن الدولة، المعني بالجرائم ذات الدوافع السياسية والتابع للمكتب الاتحادي للتحقيقات، في الواقعة.
ي.أ/ ع.ح (د ب أ)
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في تمَوز/ يوليوعام 2008 التحق "فرانكو أ." بالجيش الألماني لتأدية الخدمة العسكرية في بلدة إيدارأوبرشتاين التابعة لولاية راينلاند بفالتس في ألمانيا. وفي العالم التالي 2009 التحق بمجموعة من الجيش الألماني متمركزة في فرنسا، وهناك درس علوم السياسية والاجتماع بأكاديمية سانت سير العسكرية.
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