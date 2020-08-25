 ″جنة الياسمين″ في مصر تعطر العالم بعبقها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.08.2020

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منوعات

"جنة الياسمين" في مصر تعطر العالم بعبقها

يفوح عبق الياسمين على قرب قرية شبرا بلولة المصرية حيث يتم إنتاج أكثر من نصف العجينة الخاصة باستخراج عطر الياسمين في العالم. هكذا يتم جمع الياسمين من الحقول المصرية لتحضير العطور في أحد أهم البلدان المنتجة للياسمين.

سيدة مصرية تعمل في جمع زهور الياسمين بتاريخ يوليو/ تموز 2020

سيدة مصرية تعمل في جمع زهور الياسمين

ما إن ينتصف الليل حتى تضع إيمان مهنّا، الفلاحة المصرية الشابة، مصباحاً على رأسها وتبدأ في جمع زهور الياسمين التي تفوح رائحتها على بعد كيلومترات من قريتها شبرا بلولة في محافظة الغربية حيث ينتج أكثر من نصف العجينة الخاصة باستخراج عطر الياسمين في العالم.

وتقول مهنّا لوكالة فرانس برس وهي تمسك بقفص تملؤه زهور الياسمين في أحد حقول القرية الواقعة في دلتا النيل "نحن نجمع الياسمين منذ الطفولة، ويبدأ الجني من منتصف الليل وحتى الثامنة أو التاسعة من صباح اليوم التالي... حسب الرزق". ويمتد موسم الياسمين من شهر حزيران/يونيو حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

مختارات

اكتشف أطباء ألمان أن عبير الياسمين يمكن أن يعوض الأقراص المنومة والعقاقير المحسنة للحالة النفسية، فبعد مجموعة من التجارب وتسجيل براءة الاكتشاف، أكد صاحب الاكتشاف أن الياسمين بديل جيد لعقار الفاليوم المهدئ.

في محاولة منها للتفرد بمزايا جاذبة للسياح رفعت بلدة في أقصى جنوب ألمانيا شعار "القرية العطرة". كيف طبقت القرية الشعار على أرض الواقع؟ ولماذا اختارت العطور دون غيرها لجعلها علامتها السياحية المميزة؟

وتوضح مهنّا بعد أن استبدلت المصباح بقبعة لحمايتها من أشعة شمس الصباح "جمع الياسمين مهمة تحتاج إلى تركيز شديد. نجمع الزهور المتفتحة +النوارة+. أما المغلقة أو +البلح+، فتترك لليوم التالي".

 ووفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي لتجارة الزيوت والعطور (IFEAT) العام 2015، فإن مصر والهند هما المنتجان الرئيسيان لنحو 95 في المائة من عجينة الياسمين العطرية في العالم.

 في مصر، تقع أكثر من 90 في المائة من مزارع الياسمين في محافظة الغربية، في مدينتي قطور وبسيون وقرية شبرا بلولة حيث يتركز معظمها.

على طريق ترابي ضيق تحيط به حقول الياسمين الخضراء المطعمة بالزهور البيضاء، يتجمع مزارعو وجامعو الياسمين في شبرا بلولة في ساعة مبكرة من الصباح مع عربات النقل المحمّلة بأقفاص زهور الياسمين أمام أبواب مصنع "فخري للزيوت العطرية" الذي يستقبل معظم إنتاج المحافظة.

 داخل المصنع، يراقب المدير والمهندس بدر عاطف عملية تسليم زهور الياسمين ووزنها، ويقول لفرانس برس "حاليا، هناك نحو ألف فدان من الياسمين في المنطقة. ويوضح" أن إنتاج مصر من عجينة الياسمين في موسم زراعة الزهور العطرية يبلغ حوالي خمسة أطنان، ونصيب مصنع فخري منها نحو ثلاثة أطنان. "نأخذ بين 60 و70 في المائة من زهور الياسمين على مستوى المحافظة".

ويروي عاطف أن فخري هو "أول مصنع للزيوت العطرية أنشئ في مصر". وكان صاحبه أحمد فخري أول من "أدخل شجرة الياسمين إلى مصر" في الستينات، وجلبها من مدينة غراس في فرنسا حيث كان يدرس.

وتقع غراس على ساحل المتوسط وهي معروفة بزراعة الأزهار والنباتات المستعملة في صناعة العطور. ويقول عاطف إن أحمد فخري "علّم المصريين زراعة الياسمين، حتى أصبح الإنتاج اليومي من زهور الياسمين حاليا حوالي 20 طنا".

 ويعمل المصنع على استخلاص العجينة العطرية من الزهور بالإضافة إلى زيت الياسمين الخام.

وتعد الهند أبرز منافس لمصر في إنتاج الياسمين، وفقا لعاطف، بسبب أسعارها المتدنية، "ما يجعل مصر مضطرة إلى خفض سعر منتجها للمنافسة بالرغم من جودته الأفضل".

 

الياسمين من الزراعات المستهلكة للمياه

زراعة الياسمين في مصر بزمن كورونا بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2020

يتم تصدير قرابة مائة في المائة من إنتاج مصر من الياسمين، إلا أن انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم هذا العام أثّر سلباً على حركة التصدير.

 والياسمين من الزراعات المستهلكة للمياه التي يستقدمها المزارعون من نهر النيل القريب. ويقول معتز عبد الفتاح، المهندس الزراعي المشرف على الحقول المملوكة لمصنع فخري، "يُروى الفدان ثلاث مرات في الشهر". ويضيف عبد الفتاح (62 عاما) "يستهلك الفدان بين 450 و500 متر مكعب من المياه في المرة الواحدة". ولا يُجمع الياسمين سوى بالطريقة اليدوية، ما يتطلب مجهودا كبيراً من العمالة التي تقوم بعملية القطف.

ويقول عبد الفتاح الذي يعمل في مجال زراعة الياسمين منذ 34 عاماً، إن متوسط إنتاج الفرد في اليوم من الجمع يبلغ بين 2 الى 5 كيلوغرامات من زهور الياسمين.

ويتم تصدير قرابة مائة في المائة من إنتاج مصر من الياسمين، إلا أن انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم هذا العام أثّر سلباً على تصدير العجينة العطرية الذي تراجع الى النصف تقريباً، وبالتالي، انخفضت عمليات الشراء من المزارعين.

ويعمل معظم أهالي شبرا بلولة في زراعة وجمع النباتات العطرية وعلى رأسها الياسمين، فضلا عن اللارنغ والريحان والفل.

 وتعيش من مزارع الياسمين في الغربية نحو 50 ألف أسرة، وفق عاطف الذي يوضح أن أسعار البيع إلى المصنع تحدد “بحسب السوق الخارجي بعد توزيع المصدّرين للعينات". ويبلغ سعر كيلو زهور الياسمين حاليا 40 جنيها (2,5 دولار)

 وتبلغ تكلفة زراعة هكتار (حوالي 2,5 فدان) الياسمين في السنة نحو 6500 دولار، بما في ذلك مصاريف الحصاد، وفق تقرير IFEAT، ما يجعل المزارعين أقل المستفيدين من منتج تباع العطور المصنعة منه بأسعار مرتفعة جداً في كل أنحاء العالم.

وتقول وفاء التي تقطن شبرا بلولة "لم أجمع الياسمين هذا العام.. عمري ستون عاماً، هل من العدل أن أقف أجمع ساعات تحت الشمس من أجل 20 أو 30 جنيها (حوالي دولارين)؟".

 وتضيف "قف دقيقتين تحت الشمس فتعرف كم يساوي الجمع.. كل شيء مرتفع الثمن اليوم، ولا يبقى شيء للفلاح".

 رغم ذلك، يجد الفلاحون في جمع الياسمين، خصوصاً قبل شروق الشمس، متعة كبيرة. وتقول مهنّا "حلاوة الجني أننا نكون موجودين كلنا هنا ونأخذ في الحكي والسمر".

ر.ض (أ ف ب)

  • Eine Biene sitzt auf einer Vergissmeinnicht-Pflanze

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "لا تنساني"

    علماء النبات يطلقون على هذه الزهرة تسمية "ميوسوتيس" وأسمها في العربية "اذن الفأر"، وهي الترجمة الحرفية للكلمة. أما في الألمانية فيطلق عليها تسمية "لا تنساني" دلالة على الوفاء في الحب. وتعيش هذه الأزهار في مناطق الغابات البرية ومناطق السهول المعتدلة.

  • Männertreu

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "وفاء الرجال"

    تتفتح أوراق زهور "لوبيليا إرينوس" فقط في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو فقط في السنة، لكن الألمان يطلقون عليها تسمية "وفاء الرجال" تندرا بقصر وفاء الرجال وعدم استمراره لفترة طويلة.

  • Gänseblümchen auf einer Wiese

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "وردة الوز"

    البليس المعمر أو "بيليس بيرينيس" باللاتينية هي أزهار تنمو في أوروبا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. وتنمو هذه الأزهار في كل مكان في ألمانيا، وحتى بين الأحجار وفي قنوات المجاري فوق المنازل. وترمز الوردة إلى البراءة، ويطلق عليها الألمان تسمية "وردة الوز". وفي بعض الأحيان تسمى أيضا "وردة السماء".

  • Großes Springkraut

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "لا تمسني"

    نبتة وزهرة "إمباتينس نولي تانغيري" تنتمي لنباتات البلسم وعندما تصل أغشيتها إلى مرحلة النضج "تنفجر" عند محاولة لمسها. ولذلك جاء الاسم اللاتيني الذي يعني "غير صبور" والاسم الألماني للزهرة "لا تمسني".

  • Fleißiges Lieschen im Balkontopf

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "ليشين الدءوبة"

    تنتمي زهرة "إمباتينس فاليريانا" لنباتات البلسم أيضا ويمكنها أن تنفجر أيضا كما زهرة "لا تمسني". لكن الألمان يطلقون عليها تسمية "ليشين الدءوبة" لكونها تنمو ولا تتوقف عن إنتاج الثمار طوال الفترة الواقعة بين شهري أيار/ مايو وتشرين الأول/أكتوبر.

  • Löwenmäulchen wachsen aus einer Mauer

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "حلق الأسد"

    هاجرت هذه الزهرة من جنوب أوروبا إلى ألمانيا وتعشق أشعة الشمس ولها عدة ألوان. ويطلق عليها الألمان تسمية "حلق الأسد الصغير" لأن أزهارها تتفتح مثل الحلق الصغير. وفي لغة الزهور ترمز هذه الوردة لكلمة "لا".

  • Stiefmütterchen im Topf

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "وردة الكنة"

    تنتمي "وردة الكنة الصغيرة" لعائلة أزهار البنفسج. وغالبا ما يطلق على الكنة كلمات وسمعة سيئة في ثقافات الشعوب، كذلك في ألمانيا، لأنها كثيرة المطالب كما يقال. ولذلك يطلق على هذه الزهرة هذه التسمية لأنها تحتاج الكثير من العناية لكي تفتح أزهارها.

  • Johanniskrautblüten in einer Schüssel

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "نبتة يوحنا"

    العرن المثقوب أو "نبتة يوحنا" تعيش في الكثير من المناطق في العالم وتشتهر بفوائدها الطبية الكثيرة، وخاصة لعلاج أمراض الكآبة لاحتوائها على مادة "هيبريسين". وكان يعتقد في ألمانيا أن للأزهار مفعول سحري على الرجال يجذبهم للنساء وكان يطلق عليها تسمية "نبتة الساحرات". أما تسمية نبتة يوهانس" فجاءت كون أن النبتة تفتح أوراقها في يوم 24 حزيران/ يونيو وهو التاريخ الذي يحتفل به بيوم القديس يوحنا المعمدان.

  • Teufelskralle

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "مخالب الشيطان"

    من يشاهد هذا النبات يعرف مباشرة أصل هذه التسمية الغريبة، وذلك بسبب الأشواك الغليظة للنبات التي تصيب من يمسها. ولهذه النبتة مفعول طبي كبير ضد أمراض الربو وفي علاج أمراض عسر الهضم.

  • Nickende Distel mit Rotem Fingerhut

    لغة الزهور .. لكل زهرة اسم غريب يليق بها

    "قبعة الأصبع الحمراء"

    نبات "ديغيتاليس بوربوريا" ينمو في شمال أفريقيا وفي مناطق غرب أوروبا. وينمو غالبا على جوانب الطرق ويتميز بمظهره الجميل المغري. لذلك يحذر الأهالي في ألمانيا أطفالهم من التقرب من هذه الأزهار أو مسها أو أكلها لأنها سامة جدا. ويطلق عليها تسمية "قبعة الأصبع الحمراء".

    الكاتب: سوزانه كوردس / زمن البدري


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