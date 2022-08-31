جنازة غير رسمية لوداع آخر زعيم سوفيتي

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شيع اليوم في موسكو ميخائيل غورباتشوف. وفي ظل غياب الرئيس الروسي وغياب الطابع الرسمي، إلا أن الالاف من سكان العاصمة الروسية تجمعوا لإلقاء النظرة الأخيرة على آخر زعيم سوفيتي.
تشيع اليوم جنازة آخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق الرئيس الراحل ميخاييل غورباتشوف. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا اقتصر تمثيل العديد من الدول الغربية في هذه المراسم على سفرائها فقط فيما لن يشارك بوتين في مراسم الوداع.
توفي الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي يعد واحدًا من آباء الوحدة الألمانية. وفي حين يقدره الألمان الشرقيون بشكل خاص، يرى جزء كبير من الروس أنه كان حفار قبر الاتحاد السوفيتي.
تزامنُ وفاة ميخائيل غورباتشوف مع العدوان الروسي على أوكرانيا، ذكًر العالم وخصوصا ألمانيا بمساهمة هذا الرجل في نهاية الحرب الباردة. بطل تراجيدي بامتياز لأن القوميين الروس يعتبرون أنه ساهم في انهيار الإمبراطورية السوفيتية.
تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.
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