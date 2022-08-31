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جنازة غير رسمية لوداع آخر زعيم سوفيتي

شيع اليوم في موسكو ميخائيل غورباتشوف. وفي ظل غياب الرئيس الروسي وغياب الطابع الرسمي، إلا أن الالاف من سكان العاصمة الروسية تجمعوا لإلقاء النظرة الأخيرة على آخر زعيم سوفيتي.