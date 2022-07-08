 جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق ″شينزو آبي″ | DW الأخبار | DW | 28.09.2022

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DW الأخبار

جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبي"

أقيمت جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو. وكان آبي قد اغتيل في يوليو تموز أثناء حضوره حملة انتخابية في مدينة نارا. وحضر الجنازة كبار الشخصيات وزعماء العالم

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