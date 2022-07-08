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أقيمت جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو. وكان آبي قد اغتيل في يوليو تموز أثناء حضوره حملة انتخابية في مدينة نارا. وحضر الجنازة كبار الشخصيات وزعماء العالم
اليابان تحيي ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص في جنازة وطنية أثارت انقساما في البلد بين آلاف المواطنين الذين تهافتوا لوداعه وآخرين تظاهروا احتجاجا على مراسم كلّفت نحو 12 مليون دولار.
لم يكن أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم فحسب، بل كان ربما "الأكثر استقطابًا في تاريخ اليابان الحديث"! اتبع شينزو آبي دبلوماسية حازمة وسياسية اقتصادية جريئة، لكنه رحل قبل أن يحقق بعض أهدافه، تاركًا إرثًا منقسمًا.
عمت حالة من الحزن والغضب الشارع الياباني إثر إعلان وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عقب إطلاق أحد الأشخاص النار عليه من ظهره فيما أعرب قادة وزعماء دول مختلفة عن حزن شديد لرحيل آبي.
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر تعرضه لإطلاق نار من رجل كان عضواً سابقاً في قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
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