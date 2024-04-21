الدولي المغربي عدلي: تحقيق الثلاثية مع ليفركوزن سيكون رائعًا

أكد الجناح الدولي المغربي بنادي باير ليفركوزن، أمين عدلي، أن تحقيق الثلاثية سيكون حلمًا يتحقق للفريق بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الألماني. في حوار لوكالة فرانس برس، أكد عدلي على أهمية الحصول على اللقب للمرة الأولى.

أكد الجناح الدولي المغربي بنادي باير ليفركوزن الألماني أمين عدليفي حديث أجرته معه وكالة فرانس برس وبثته الأحد (21 نيسان/ أبريل) أن تحقيق الثلاثية (الكأس المحلية ومسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ) بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "سيكون أمرا رائعا" بالنسبة لنادي باير ليفركوزن الذي خاض موسما "لا يمكن لأحد أن يتخيله".

وعبر عدلي عن شعوره بالفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة، بقوله: "لقد كان ذلك انفراجا كبيرا. كل ما فعلناه خلال الموسم تمت مكافأته". وأضاف: "نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة. تحقيق الثلاثية سيكون رائعا". ووصف الأجواء بأنها رائعة، مع تحقيق الفريق للقب في ذلك الوقت واحتفاله بالفوز مع المشجعين والعائلة، لكنه أكد على أهمية التركيز على المباريات القادمة وضرورة العودة إلى العمل بسرعة. وقال: "كان أصدقائي وعائلتي حاضرين في الملعب، لكن مثل زملائي في الفريق، كان في مخيلتي أيضًا أن المباراة الأخيرة في موسمنا هي نهائي كأس ألمانيا الذي تأهلنا إليه (25 أيار/مايو ضد كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية)".

وعن أبرز التحديات التي تواجه الفريق في الفترة القادمة، أكد عدلي أن باير ليفركوزن يركز على كل مباراة بجدية كبيرة، وأن هدفهم هو الفوز في كل مباراة يلعبونها.

وفيما يتعلق بالمدرب شابي ألونسو، وصف عدلي الأخير بأنه مدرب شاب يدفع اللاعبين ويثق بهم، معتبرًا أن الجميع يعمل بشكل جيد معه. وأوضح قائلا: "المدرب ألونسو يدفعنا لأن الجميع يدرك أنه يمكننا البحث عن المزيد، وهذا التصميم هو الذي جعل نتائج المباريات تصب في صالحنا. في وست هام، لم نكن بالضرورة جيدين جدًا في نصف الساعة الأولى، لكننا لم نستسلم، واصلنا التقدم وانتهى بنا الأمر بخطف التعادل"موضحا: "لقد توجنا بلقب أبطال ألمانيا، وصلنا إلى نهائي الكأس، وفي نصف نهائي الدوري الأوروبي ولدينا رغبة واحدة فقط هي الذهاب بعيداً في المسابقتين الاخيرتين.

وشدد عدلي على أهمية التركيز والتحضير الجيد لكل مباراة قادمة، مؤكدًا أنهم يتعاملون مع كل مباراة بجدية وتصميم لتحقيق النجاح. وأشار اللاعب الدولي رغبة الفريق في الفوز بكل مباراة مؤكدًا أن تحقيق الثلاثية سيكون رائعًا، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا موسمًا مثل هذا ولم يكن من الممكن تصوره، وعبر عن تقديره لروح الفريق والتزامهم الدائم بالعمل الشاق، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى جاهدًا لاستمرار النجاح في المباريات القادمة.

وتظهر تصريحات عدلي وتفاؤله الكبير بإمكانية تحقيق الثلاثية، وسعي الفريق للبقاء متماسكًا ومترابطًا لمواصلة النجاح في المباريات المقبلة. وأوضح: "لم يتخيل أحد موسمًا مثل هذا. ولم نتوقع أننا سنخوض 44 مباراة من دون هزيمة حتى الآن".

ع.أ.ج/ م س (أ ف ب)