 ″جنات عدن″.. مسلسل تلفزيوني ألماني فرنسي يتناول كواليس أزمة اللجوء | أخبار | DW | 01.05.2019

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أخبار

"جنات عدن".. مسلسل تلفزيوني ألماني فرنسي يتناول كواليس أزمة اللجوء

يسلط مسلسل ألماني-فرنسي يحمل اسم "جنات عدن" الضوء على أزمة اللاجئين. يهدف المسلسل إلى توجيه رسائل للسياسيين في أوروبا. ويأمل القائمون على هذا العمل أن يتيح المسلسل منبراً لمناقشة أزمة اللاجئين قبل الانتخابات الأوروبية.

Serie Arte/SWR Eden (SWR/Pierre Meursaut)

ي أحد أيام الإجازة وعلى أحد شاطئ شهير في جزيرة يونانية، يظهر قارب مطاطي فجأة متجهاً نحو الشاطئ وعلى متنه الكثير من اللاجئين، ما يتسبب في إفساد أجواء المرح، بعد أن قفز اللاجئون من على متن القارب باتجاه الشاطئ. يمثل هذا المشهد بداية مسلسل جديد مؤلف من ستة أجزاء بعنوان "جنات عدن"، ترجمة الموقع، والذي يبدأ عرضه على محطة ART الألمانية الفرنسية بدءاً من 2 أيار/مايو وعلى المحطة الألمانية الأولى ARD بدءاً من 8 أيار/مايو.
قصة المسلسل مبينة على أحداث حقيقية. وتم تصوير أحداث العمل في عدة أماكن، مثل مخيم للاجئين في أثينا. وشارك في التمثيل بعض اللاجئين الذين يعيشون هناك، واستغرق التصوير في المخيم حوالي 20 يوماً. وإلى جانب مخيم اللاجئين تم التصوير في مناطق أخرى أيضاً مثل مدينة مانهايم الألمانية وباريس وكاليه في فرنسا. ووفقاً للقائمين على هذا المسلسل، فإن اختيار اسم المسلسل "جنات عدن" يعود إلى جنات الخلود، والتي لا يمكن الوصول إليها ورغم ذلك يتخيلها الكثيرون بصور ربما لا تتوافق كثيراً مع الواقع فيها.

Serie Arte/SWR Eden (SWR/Pierre Meursaut)

لقطة من المسلسل للاجئين يجلسان أمام شاطئ سياحي في اليونان

عرض لما يجري وراء الكواليس

تدور أحداث الإنتاج المشترك حول أزمة اللاجئين. وفيها يعرض ما يجري وراء الكواليس، فضلاً عن الحياة اليومية للأشخاص الذين يعنيهم موضوع اللاجئين بشكل وثيق. ويعرض المخرج دومينيك مول في الحلقات الست مصير الأسرة الألمانية التي كانت تقضي عطلتها الصيفية في اليونان واستقبلت لاجئاً لديها. كما يتم تسليط الضوء على ما يجري مع مديرة مركز خاص لاستقبال اللاجئين، بالإضافة إلى حياة شقيقين لاجئين وقصتهما مع حارسي مركز استقبال اللاجئين، فضلاً عن التطرق إلى حياة زوجين سوريين

وتتيح هذه السلسلة إمكانية التعرف على الحياة اليومية الجديدة للأبطال. بدءاً من حياة العائلة الألمانية التي كانت تقضي عطلتها على أحد الشواطئ اليونانية الشهيرة لتقوم فيما بعد باستضافة لاجئ لديها. الجانب الاقتصادي لأزمة اللاجئين تظهره جليا تجربة مالكة مركز خاص لاستقبال للاجئين التي تكافح أمام منافسين شرسين يعتبرون أن اللاجئين أداة لـ"سوق مزدهر".

ويروي المسلسل قصة شقيقين نيجيريين توفي أحدهما بعد مشاجرة مع اثنين من القائمين على حراسة مركز استقبال اللاجئين. ويتناول العمل أيضاً أوضاع رجال الأمن اليونانيين، إضافة إلى قصة زوجين تركا أعمالهم في سوريا وقدما إلى فرنسا بحثا عن حياة جديدة في باريس.
لبناينة وسوري ضمن أبطال المسلسل

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية قالت جوليان كوهلر، وهي واحدة من المشاركات في تمثيل هذا المسلسل، "أنا سعيدة جداً بالمشاركة في التمثيل في هذه السلسلة".

Serie Arte/SWR Eden (SWR/Pierre Meursaut)

وترى جوليان أن هذا العمل هو الأول الذي "يسلط الضوء على أزمة اللاجئين بشكل عميق و مختلف تماماً، بعيداً عن السطحية". وتؤكد أن مشاركتها في تمثيل هذا العمل جعلها أكثر تسامحاً. يشار إلى أن الممثل السوري مكسيم خليل والممثلة اللبنانية ديامان أبوعبود من المشاركين في هذا المسلسل. 
ومن خلال عرض الحياة اليومية للاجئين والمساعدين يسعى القائمون على هذا المسلسل إلى إيصال بعض الرسائل إلى السياسيين. وعن ذلك يقول المنتج يان كروغر "القوي في هذه السلسلة وجود الكثير من التساؤلات التي لا إجابة عنها. هناك الكثير من الغموض". ويأمل كروغر أن تتمكن هذه السلسلة من إنشاء منبر لمناقشة أزمة اللاجئين بشكل أكبر، في الوقت الحالي قبل الانتخابات الأوروبية.

د.ص ( د ب أ)-مهاجر نيوز

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو


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