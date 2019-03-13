جمهور شالكه يعود عبر طائرة خصمه اللدود دورتمود إلى ألمانيا

يعيش جمهور نادي شالكه 04 الألماني موسماً تعيساً، فبعد النتائج السيئة في الدوري الألماني واحتلال الفريق المركز 14 لحد الآن، جاء الإقصاء الكارثي من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة إياباً بسبعة أهداف دون مقابل أمام مانشستر سيتي.

وكما يقال فإن المصائب لا تأتي فرادى، فقد اضطر جمهور شالكه، الذي رافق الفريق إلى مانشستر، إلى تجرع مرارة جديدة تتمثل في العودة من انجلترا إلى ألمانيا عبر طائرة فريق دورتموند، الخصم اللدود لشالكه ومنافسه الكبير في دربي منطقة الرور.

هذا الأمر خلق حالة من الاستياء لدى بعض جماهير "الأزرق الملكي" في المطار، فحسب موقع "دير فيستن" الألماني قال أحد المشجعين "سأبقى هنا" في حين صرح آخر "لن يحدث أسوء من ذلك".

المتحدث الرسمي بشركة "يوروفينغز" المالكة للطائرة، اعتبر الأمر مجرد صدفة، وأوضح فلوريان غرينسدورفر في تصريح لصحيفة "فيستفاليشه أنتسايغر": "هذه الطائرة الملونة هي طائرة عادية تابعة لأسطولنا"، مضيفا "بالطبع لاحظنا بعض ردود الفعل لدى بعض الركاب لكننا أخذنا الأمر بروح رياضية وبدعابة".

يُذكر أن دورتموند وشالكه خصمان لدودان في الدوري الألماني لكرة القدم، حيث يشهد ديربي الرور الذي يجمع الفريقين، منافسة شرسة وحضوراً جماهيرياً كبيراً. ولا تبعد دورتموند كثيرا عن مدينة غيلزن كيرشن التي تحتضن فريق شالكه.

هـ.د