المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وهاريس

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةالمناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وهاريسTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/9/10١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ يواجه المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب اليوم نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في أول مناظرة بينهما في معركتهما الشرسة على منصب الرئيس. وتأتي المناظرة قبل ثمانية أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر. https://p.dw.com/p/4kTuDإعلان