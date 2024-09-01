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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وهاريس

١٠ سبتمبر ٢٠٢٤

يواجه المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب اليوم نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في أول مناظرة بينهما في معركتهما الشرسة على منصب الرئيس. وتأتي المناظرة قبل ثمانية أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر.

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