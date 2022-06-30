جمهورية التشيك تتولى الرئاسة الدورية لإتجاد الأوروبي

رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي.. طموحات كبيرة وملفات معقدة

الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة، والتغير المناخي، واجتماع قمة الدول الأوروبية: هذه هي بعض ما ينتظر التشيك في رئاستها للاتحاد الأوروبي. فكيف ستتعامل براغ مع هذه الملفات؟ وهل تتكرر فضيحة عام 2009؟