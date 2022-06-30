جمهورية التشيك تتولى الرئاسة الدورية لإتجاد الأوروبي

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جمهورية التشيك تتولى الرئاسة الدورية للإتجاد الأوروبي، وتتعهد بالتركيز بشكل كبير على المساعدات لأوكرانيا ومواجهة تحديات الحرب
الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة، والتغير المناخي، واجتماع قمة الدول الأوروبية: هذه هي بعض ما ينتظر التشيك في رئاستها للاتحاد الأوروبي. فكيف ستتعامل براغ مع هذه الملفات؟ وهل تتكرر فضيحة عام 2009؟
تبدأ الجمهورية التشيكية في تولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وسط صعوبات كبيرة تواجه القارة الأوروبية وفي القلب منها الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة. يأتي ذلك وسط رفض دول كالمجر لفرض حظر على واردات الغاز الروسية.
تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.
"المبادئ الثلاثة العظيمة للاتحاد الأوروبي" بحاجة لترسيخ جديد يقول ماكرون، داعيا لتأسيس نظام جديد للأمن والاستقرار في أوروبا. الرئيس الفرنسي رفع شعار "التحليق والقوة والشراكة" في فترة رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي".
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