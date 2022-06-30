 جمهورية التشيك تتولى الرئاسة الدورية لإتجاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 02.07.2022

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جمهورية التشيك تتولى الرئاسة الدورية لإتجاد الأوروبي

جمهورية التشيك تتولى الرئاسة الدورية للإتجاد الأوروبي، وتتعهد بالتركيز بشكل كبير على المساعدات لأوكرانيا ومواجهة تحديات الحرب

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