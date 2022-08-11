 جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا - الكفاح من أجل المشاعر الوطنية | عن كثب | DW | 29.09.2022

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عن كثب

جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا - الكفاح من أجل المشاعر الوطنية

في عام 1991 انهار الاتحاد السوفييتي. إلى جانب روسيا، نشأت 14 دولة مستقلة. لكن بوتين لم يعد يعترف بسيادة الدول السوفيتية السابقة. تصورات بوتين بشأن القوة العظمى تسببت في تغيير المشاعر الوطنية لدى مواطني هذه الدول.

في لاتفيا تنمو المشاعر الوطنية، وتنمو معها الشكوك إزاء الأقلية الناطقة بالروسية في البلاد. المصور الفوتوغرافي أرنيس بالكوس من العاصمة ريغا يلتقط صوراً لوطنه منذ أكثر من 10 سنوات. كاميرته عبارة عن جهاز لقياس التغيير في المجتمع، وكذلك للرفض الجديد والقوي لكل ما هو روسي. في أوكرانيا، وُضعت قيود على الموسيقى التابعة لمواطنات ومواطنين روس. ففي منتصف يونيو الماضي، أقر البرلمان الأوكراني قانوناً في هذا الشأن. لكن هذا القانون يستثني أولئك الذين يعارضون الغزو الروسي علناً وبكل صراحة. العديد من الموسيقيين الأوكرانيين يرون أن هذا الإجراء طال انتظاره، وكثير منهم يغنون الآن باللغة الأوكرانية بدلاً من الروسية. في ليمان، وهي منطقة حيوية في مدينة "نوفي ساد" الصربية، تزداد مقاومة مشاعر القومية في البلاد. فعلى جدران هذا الحي تستعر ما تُسمى بـ "حرب الأعلام". بالألوان الأحمر والأزرق والأبيض، يُفترض تعزيز مشاعر القومية لدى أهالي ليمان. لكنهم يواجهون ذلك برسومات مبتكرة.

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