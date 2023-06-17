جملة أثارت الحيرة.. بايدن ينهي خطابه بـ"فليحفظ الله الملكة"!

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن حيرة الجمعة بعدما أنهى خطابًا في ولاية كونيتيكت حول قوانين ملكية الأسلحة بعبارة "ليحفظ الله الملكة يا رجل" التي لا يستخدمها الرؤساء الأميركيون عادة.
وتعذر على الجميع فهم ما يقصده الرئيس على الفور أو أي ملكة يعني بكلامه أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية في المملكة المتحدة.
وتوفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها، في أيلول/سبتمبر 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها.
الجمعة، ألقى بايدن خطابًا قويًا خلال "القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أمانًا" في ولاية كونيتيكت دعا فيه الكونغرس على تشديد قوانين حيازة الأسلحة. وبُعيد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة قبل أن يزيح الميكرفون جانبا.
لم يفهم أيضًا الصحافي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية ما حصل. وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلًا "سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك. ليس لدي أي فكرة".
ولم تساعد إضافة بايدن لمصطلح "يا رجل" في توضيح ما قاله.
في وقت لاحق، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين". لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنيّة على الفور.
ويميل بايدن الى ارتكاب هفوات وتبدو عليه علامات التقدم بالسن واضحة. وتزداد هجمات الجمهوريين على حالة جو بايدن الذهنية ويشيرون إلى هفواته اللفظية هي علامة على الارتباك العقلي بسبب عمره المتقدم.
وفقاً لاستطلاعات الرأي ، يعتقد غالبية الناخبين أن جو بايدن أكبر من أن يترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. سيكون عمر الديمقراطي 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
أول يمين دستوري في المستشفى
حين كان عمره 30 عاما، أصبح رجل القانون جوزيف روبنيت بايدن لأول مرة نائبا في الكونغرس. لكنها كانت إحدى اللحظات القاسية في حياته: فقبل أسبوعين من ذلك توفيت زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادثة سيارة. وكلا الابنين بو وهانتر كانا في المستشفى مصابين عندما أدى بايدن اليمين على الانجيل والدستور.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
رجل السياسة الخارجية
كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
المنافسة الأولى انتهت بسرعة
المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
الظل الطويل للجنة القضائية
كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية
بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
رجل أوباما للشؤون الدولية
الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح
عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
وأخيرا في البيت الأبيض
ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.