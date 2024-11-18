جمعية: مالكو السفن الألمانية يتلقون تهديدات من الحوثيين

قالت جمعية مالكي سفن الشحن الألمانية إن جماعة الحوثي اليمنية أرسلت خلال الأشهر الأخيرة تهديدات عبر البريد الإلكتروني لشركات الشحن الألمانية حيث تم توجيه تهديدات إلى الشركات التي تستخدم سفنها الموانئ الإسرائيلية.

بعث المتمردون الحوثيون في اليمن رسائل إلكترونية إلى مالكي السفن الألمانية التي تبحر في مياه الشرق الأوسط متوجهة إلى موانئ اسرائيلية بهدف "الترهيب"، حسبما أكد اتحاد المالكين اليوم الاثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024). وقال الاتحاد في بيان إن هذه السفن "تعتبر أهدافا محتملة ... لعلاقاتها المفترضة مع إسرائيل".

وقال الحوثيون في رسالتين عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليهما وكالة فرانس برس، إن السفن الألمانية المعنية "ستُستهدف مباشرة" و"ستعاقب" إذا توجهت إلى ميناء إسرائيلي.

وتستهدف هذه التهديدات السفن التي تبحر فيالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحتى المحيط الهندي.

وأضاف الاتحاد "نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونحن على اتصال دائم مع أعضائنا ومع السلطات"، منددا بما وصفها "محاولات ترهيب".

وأُرسلت الرسائل الإلكترونية إلى عناوين عامة، ولكن أيضا إلى أشخاص محددين وإلى اتحاد مالكي السفن الألمانية وشركات شحن ألمانية.

ووفقا للجمعية التي تتخذ من مدينة هامبورغ مقرا لها، تم توجيه التهديدات إلى الشركات التي تستخدم سفنها الموانئ الإسرائيلية وتمر عبر المياه القريبة من اليمن. وقالت إيرينا هيسلر مديرة الجمعية: واضح أن المتمردين الحوثيين بحثوا بشكل دقيق عناوين البريد الإلكتروني، حيث أرسلوا التهديدات إلى جهات اتصال فردية أيضا".

ووصفت هيسلر رسائل البريد الإلكتروني بأنها محاولات تستهدف ترهيبهم وقالت إن الجمعية تواصلت مع السلطات الأمنية.

وبدأ المتمرّدون اليمنيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وقال اتحاد مالكي السفن الألمانية أن حوالي 200 سفينة تجارية تعرضت لهجمات قبالة سواحل اليمن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما تسبب بمقتل "العديد من البحارة".

وتتجنب شركات شحن ألمانية مثل مجموعة هاباغ-لويد، منطقة الخطر عبر تغيير مسار سفنها من خلال الالتفاف حول افريقيا في رحلة "تستغرق أسبوعين إضافيين وترتب تكاليف مرتفعة"، بحسب الاتحاد.

وألمانيا عضو في التحالف البحري الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير، وعضو في مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية التي يستهدفها الحوثيون بصواريخ ومسيرات.

وفي الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل، رافقت الفرقاطة الألمانية "هيسن" 27 سفينة تجارية وصدت أربع هجمات شنها الحوثيون، في إطار مهمتها في البحر الأحمر، بحسب برلين.

وبقيت السفينة "هامبورغ" التي كان يتوقع أن تخلف "هيسن" في آب/أغسطس، في البحر الأبيض المتوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا)