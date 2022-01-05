جمعية لرعاية الكلاب الضالة في غزة

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في قطاع غزة المحاصر تقدم جمعية سلالة لرعاية الحيوانات المأوى والطعام والرعاية الكاملة لمئات الكلاب الضالة من مختلف الأنواع والسلالات
تشهد ألمانيا زيادة في الإقبال على شراء الحيوانات المنزلية، وخصوصاً الكلاب والقطط، في ظل القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ويرى خبراء أن سبب زيادة الإقبال هو ازدياد شعور الناس بالوحدة.
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