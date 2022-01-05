جمعية لرعاية الكلاب الضالة في غزة

ألمانيا.. زيادة الإقبال على اقتناء الكلاب في ظل كورونا

تشهد ألمانيا زيادة في الإقبال على شراء الحيوانات المنزلية، وخصوصاً الكلاب والقطط، في ظل القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ويرى خبراء أن سبب زيادة الإقبال هو ازدياد شعور الناس بالوحدة.