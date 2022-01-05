 جمعية لرعاية الكلاب الضالة في غزة | DW الأخبار | DW | 06.01.2022

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جمعية لرعاية الكلاب الضالة في غزة

في قطاع غزة المحاصر تقدم جمعية سلالة لرعاية الحيوانات المأوى والطعام والرعاية الكاملة لمئات الكلاب الضالة من مختلف الأنواع والسلالات

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