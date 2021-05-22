جمعية فرنسية توفر للدجاج البياض فرصة حياة ثانية و"تقاعد" كريم

عندما يتراجع إنتاج الدجاجة البيّاضة، يتم إعدامها، ولكنّ جمعية في جنوب غرب فرنسا تتولى عوضاً عن ذلك تأمين مأوى لهذه الدجاجات لدى أفراد، موفّرة لها حياة ثانية هانئة.
وصباح كل يوم، يُسجّل توافد متبنّين إلى مزرعة صغيرة في كوسنس بمنطقة جير الفرنسية ليأخذوا داخل صناديق دجاجات مستعدة لبدء "فترة تقاعد" في الهواء الطلق.
وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، تجاوزت جمعية "شان ليبر أو بول" (حقول في الهواء الطلق للدجاج) سعتها القصوى التي تتمثل بـ28 ألف دجاجة مُنقَذة من المسلخ، منذ إنشائها قبل عامين ونصف.
الدجاج .. كحيوانات أليفة
يقول باتيست دولز (32 عاماً) وهو يحمل دجاجة فيما تنظر أخرى من صندوق مثقوب: "تشكل الدجاجات بالإضافة إلى إنتاجها طعاماً، حيوانات أليفة يمكن تربيتها ونستطيع الإمساك بها من دون أي ردة فعل من جانبها".
ولا تتوقف هذه الدجاجات بعد خروجها من مجال الصناعة عند بلوغها 18 شهراً عن الإباضة، فبعضها يمكن أن ينتج من أربع إلى خمس بيضات في الأسبوع.
وتقول مؤسِسة الجمعية هايدي كارنو لوكالة فرانس برس: "يمكنها العيش سنتين أو ثلاث سنوات من دون أي مشكلة، فهي في ريعان حياتها!".
وتضيف كارنو، وهي فرنسية من أصل بريطاني تبلغ 40 سنة، إنّ "دورنا يتمثل في أن نكون الجهة الوسيطة بين المزارع التي ينبغي أن تبتعد عنها لأسباب تجارية والأشخاص الذين يريدون توفير حياة جديدة لها من خلال تبنيها".
وتضاعف الجمعية التي تضم 60 متطوعاً في مناطق عدة من جنوب فرنسا عمليات إنقاذ الدجاجات بمعدل مرتين أو ثلاث مرات شهرياً. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، جُمعت 3000 دجاجة من مزرعتين.
وتعتبر سكرتيرة "شان ليبر أو بول" روزاليند باك أن "إنقاذ حياة عدة آلاف من الدجاج يحمل فائدة أكبر من تحويلها إلى المسالخ".
وتجمع باك وهي تجلس خلف مكتب صغير مدفوعات يسددها متبنون وتبلغ بالحد الأدنى 4 يورو عن كل دجاجة. وتُستخدم هذه المبالغ لتمويل الصناديق التي تُعتمد لوضع الدجاجات فيها أثناء عمليات النقل، بالإضافة إلى تمويل الرعاية التي قد تحتاجها الحيوانات.
مصير "يفطر القلب"
تقول كارنو: "عندما تبلغ شهرها الثامن عشر، تُحَوَّل خمسين مليون دجاجة بيّاضة إلى المسلخ، وما يفطر قلبي هو مجرد التفكير في أننا لو لم نسترجعها في غضون أسبوع لكانت ذُبحت وانتهى بها الأمر كطعام للكلاب أو القطط ".
وتلقت جمعيتها مساعدة من نظيرتها البريطانية "بريتيش هين ويلفير تراست" التي "أنقذت 900 ألف نوع في 15 عاماً"، على ما تؤكد كارنو، مشيرةً إلى أنها تلقت أول دجاجة عندما كانت تعيش في أحد المساكن الجامعية. وتقول ضاحكةً "كانت تبيض على سريري".
وتبعت كارنو شغفها حتى انتقلت إلى جير سنة 2019 وعاشت قرب مزرعة تضم عشرات الآلاف من الدواجن. ونتيجة تأثرها بمصير هذه الحيوانات، أنقذت نحو مئة منها قبل تحويلها إلى المسالخ، وعندها انطلقت هذه "المغامرة" التي قارنتها ممازحةً بفيلم التحريك "تشيكن رَن".
وتقول وهي تنظر إلى 173 دجاجة جُمعت من مزرعة عضوية "ندرك بذلك أننا مفيدون".
وأحضرت كريستين لابا (54 عاماً) 20 دجاجة إلى منزلها الذي يبعد حوالى أربعين كيلومتراً، ويتضح من خلال وضعها الحيوانات في صندوق سياراتها تأثرها بفكرة تبني الدجاجات. تقول: "بناتي يحببن الإمساك بها ومداعبتها، فهي ليست مفترسة! بل تشيع جواً من الحب في المنزل" هذا بالإضافة إلى إنتاجها البيض.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
يحتفل المسيحيون في جميع أنحاء العالم بعيد قيامة يسوع المسيح. يعرف هذا اليوم في ألمانيا بعيد الفصح، والاحتفال به يبدأ قبل أسبوع من تاريخ مصادفته. البداية من أحد الشعانين، والذي يحتفي بدخول السيد المسيح مدينة أورشليم "القدس". أما الأسبوع الذي يسبق عيد الفصح فيعرف بأسبوع الآلام.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
الجمعة العظيمة هو يوم صلب يسوع المسيح وهو عطلة رسمية في ألمانيا، كما هو يوم الاثنين بعد عيد الفصح، الذي يصادف دوماً يوم الأحد. في نهاية الأسبوع الطويلة هذه، لا يمكنك أن تتخيل أنك ستقضيها في النوادي الليلية، ذلك أن الاحتفالات الموسيقية ممنوعة في 12 ولاية ألمانية من الولايات الـ16 نهار يوم الجمعة العظيمة. أما في ثلاث ولايات أخرى، فيتم حظر الموسيقى الصاخبة فقط خلال ساعات معينة.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
استناداً إلى التقويم الميلادي، يُحتفل بعيد الفصح اعتماداً على دورات القمر، وذلك ما بين 22 مارس/ آذار و25 أبريل/ نيسان. الطلاب الألمان يحبون ذلك لأنهم يحظون بإجازة طويلة تمتد إلى أسبوعين وتسمى عطلة عيد الفصح.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
يتزامن توقيت الاحتفال بعيد الفصح مع مهرجان الربيع الوثني المسمى "أوستارا"، تيمناً بإلهة الخصوبة الجرمانية القديمة. وبما أن الاحتفال يتزامن مع عيد الفصح - الذي يحتفل أيضاً بحياة جديدة -، تم تقاسم بعض الرمزية والطقوس بين الاحتفالين. هذا سبب وصول البيض الملون والأرنب إلى احتفالات عيد الفصح، والتي ترمز إلى الخصوبة.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
كان العالم الألماني جورج فرانكفون فرانكيناو أول من كتب عام 1682 عن تقليد الأرنب الأسطوري الذي يخبئ البيض في الحديقة للأطفال حتى يجدوها. وكان التقليد يُمارس في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية الألمانية، بما في ذلك الألزاس وبالاتينات. ومنذ ذلك الوقت، بات هذا التقليد إلى اليوم المفضل لدى الأطفال، الذين يحاولون كل عام العثور على البيض الذي تركوه في العام الماضي.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
كما يعلم كل طفل، فإن الأرانب لا تبيض، بل إنه ينمو على الأشجار! هذه ليست مزحة، إذ يتم تزيين الأشجار خارج المنزل أو الشجيرات داخل المنزل بالبيض الملون، على غرار شجرة عيد الميلاد، ولكن بالبيض. هكذا يحتفل الأطفال والكبار بعيد الفصح منذ قرون. وفي كثير من الأحيان، تزين الأشجار الداخلية ببيض مصنوع من الخزف مزينة بشكل متقن. التقليد يضم رمزين من رموز الحياة : البيض والشجر.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
الشوكولاته لا ترمز إلى الحياة أو الربيع أو الخصوبة، ولكنها مع ذلك لا يمكن فصلها عن عيد الفصح. يتم إنتاج أكثر من 200 مليون أرنب شوكولاتة في ألمانيا كل عام، ويتم تصدير حوالي 40 في المائة منها إلى الخارج. "ليندت" (في الصورة) هي شركة سويسرية، ولكن لديها مصنع في مدينة آخن غرب ألمانيا، وهي واحدة من العلامات التجارية الأكثر شيوعاً التي تنتج هذا الأرنب.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
في حين أن البيض كرمز للحياة يعود إلى روما القديمة، فإن رمزية لحم الضأن أقدم من ذلك بكثير. صورة الضأن الذبيحة تشير إلى قيامة المسيح في ألمانيا، والضأن ليس مجرد وجبة رئيسية في عيد الفصح و إنما أيضاً الحملان المصنوعة من الحلوى والشوكولاتة والكعك بالسكر هي أيضاً حاضرة في عيد الفصح.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
الهدية المتخمة بالسعرات الحرارية من الحلوى والشوكولاتة هي الأكثر شعبية في عيد الفصح في ألمانيا، إذ وفقاً لاستطلاع عام 2015 فإن 62 في المائة يتهادون بين بعضهم بالحلويات في عيد الفصح، في حين أن 38 في المائة يتهادون بالبيض. ومع ذلك، فإن ما يقرب من النصف (45 في المائة) يشترون أشياء صغيرة مثل الألعاب أو الكتب لأحبائهم، وخاصة الأطفال. لكن لا يشارك الجميع في تجارة عيد الفصح، لأن 22 في المائة لا يهدون.
-
كيف يحتفل الألمان بعيد الفصح؟
وفقاً لتقاليد ساكسونية قديمة، تشعل النيران في ألمانيا وأماكن أخرى في شمال أوروبا في عيد الفصح يوم السبت أو الأحد. وكان ذلك في طقوس استقبال الربيع قبل المسيحية. ومن المرجح أن النيران تشعل كرمز لطرد الشتاء. أما في شمال ألمانيا، فتضاء نيران عيد الفصح من قبل موظفين رسميين وفي أماكن مخصصة يمكن أن تتحول إلى مهرجانات صغيرة. وتظل النيران مشتعلة طوال الليل.