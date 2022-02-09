جمعية حماية الحيوان تنتقد ليزا وتوماس مولر

تعرضت ليزا و توماس مولر لانتقادات شديدة من قبل منظمة حماية الحيوانات "بيتا" بعد إصابة حصان الترويض الخاص بهما "دافي". وكتبت ليزا مولر وزوجها اللاعب الدولي السابق توماس مولر على مواقع التواصل أن الحصان دافي "انزلق بشكل مؤسف خلال أول محاولة اختبار للتحضير لموسم التكاثر وسقط بشكل كبير على الجانب"، حسب ما ذكر موقع "تي أونلاين" الألماني.

ونقل الموقع عن أخصائية الحيوانات يانا هوغر قولها في بيان، إن "من القاسي أن يجبر ما يسمى بمحبي الخيول الحيوانات التي في رعايتهم على الجماع غير الطبيعي من أجل جني أكبر قدر ممكن من الأرباح منها. الإصابات التي حصلت لدافي تحت إشراف ليزا وتوماس مولر كان من الممكن تجنبها وغير ضرورية".

اشترت ليزا مولر وزوجها توماس الحصان قبل عامين من إسطبل تجاري دنماركي. وحاز دافي على بطولة العالم للخيول الصغيرة في فئته العمرية عامي 2018 و2019 ويستخدم أيضًا في التربية والتكاثر. وقد عانى الحصان من "إصابة في منطقة الحافر تتطلب استراحة وشفاء كامل خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة"، كما كتب مولر في مواقع التواصل.

ز.أ.ب/و.ب