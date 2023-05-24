جمعية أمريكية تساهم في تعليم المثليين والنساء والسود ضرب النار

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تحاول جمعية أمريكية مساعدة السود والمثليين والنساء على الاستعداد للرد على العنف المسلح الذي قد يتعرضون له. وفي ميدان الرماية يتجمع أفراد الجمعية مع المتدربين لتعلم الاسعافات الأولية أيضا.
يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.
توازيا مع معاركهما في الميدان، تستعر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم فيها مختلف أسلحة التضليل والحسابات الوهمية وتكتيكات خبراء يعملون في الخفاء لترجيح كفّة طرف على آخر.
يشهد السودان نزاعاً مسلحاً بين أكبر قوتين عسكريتين تحاول كل منهما فرض سيطرتها، ولكل منهما مبرراتها وداعميها، وسط حيرة و"حياد" القوى المدنية. فهل تخرج الأمور عن السيطرة ويدخل السودان في حرب أهلية طويلة؟
لم يعد مجال إزالة الألغام حكرا على الرجال في ليبيا إذ اقتحمت عدد من النساء هذا المجال الخطر كجزء من توجه دولي لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.
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