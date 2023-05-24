جمعية أمريكية تساهم في تعليم المثليين والنساء والسود ضرب النار

تحليل: عبر ليبيا والسودان.. فاغنر سلاح بوتين الفتّاك بأفريقيا

يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.