 جمعية أمريكية تساهم في تعليم المثليين والنساء والسود ضرب النار | DW الأخبار | DW | 25.05.2023

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جمعية أمريكية تساهم في تعليم المثليين والنساء والسود ضرب النار

تحاول جمعية أمريكية مساعدة السود والمثليين والنساء على الاستعداد للرد على العنف المسلح الذي قد يتعرضون له. وفي ميدان الرماية يتجمع أفراد الجمعية مع المتدربين لتعلم الاسعافات الأولية أيضا.

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