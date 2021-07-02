جماهير يورو 2020 تُفرّق ميركل وجونسون.. وتعزيز العلاقات يجمعهما

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها لعدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا في المملكة المتحدة، حيث ازدادت اصابات كورونا بشكل كبير جراء المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

ووفقًا للحكومة البريطانية سيسمح لأكثر من 60 ألف متفرج بالتواجد في مدرجات استاد ويمبلي لنهائيات كأس أوروبا، بدلاً من 40 ألفًا كما كان مقررا سابقا، في هذا الملعب الذي تبلغ سعته القصوى 90 ألف شخص.

وقالت أنغيلا ميركل "القلقة جدا" خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته في شيكرز "أتساءل حقًا ما إذا كان هذا مبالغا فيه".

وأضافت ميركل التي تقوم بزيارتها الأخيرة إلى المملكة المتحدة الجمعة "في ألمانيا قررنا الحد من عدد المتفرجين في استاد ميونيخ. لكن بالطبع الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها الخاصة". وتغادر ميركل السلطة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر.

وتضم المستشارة الألمانية صوتها إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس بعدما أعربا عن مخاوفهما في هذا الخصوص.

وعلى الصعيد الرياضي، اعتبرت ميركل فوز إنكلترا على ألمانيا "مستحقًا" وتمنت للمنتخب الإنكليزي "كل التوفيق".

جونسون يرفض

لكن بوريس جونسون رفض المخاوف التي أثارتها أنغيلا ميركل، وقال إنه لا يعتزم إصدار أوامر بخفض أعداد الجماهير التي ستحضر المباريات المتبقية في البطولة في استاد ويمبلي.

ميركل عبرت عن مخاوفها بشكل كبير.. لكن بوريس تمسك بموقفه

وقال جونسون ردا على سؤال طرحه صحفي "بالطبع سنتبع الإرشادات العلمية والنصائح إذا تلقينا مثل هذا الاقتراح".

ووعدت ميركل جونسون بتخفيف القيود الصارمة على دخول البريطانيين إلى ألمانيا قريبا، والتي فرضت بعد تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا بين البريطانيين.

وقالت ميركل إنها تفترض أن يتم تخفيض تصنيف بلاده من منطقة إصابة بفيروس متحور إلى منطقة إصابة عالية "في المستقبل المنظور" على حد قولها.

تعزيز العلاقات

وتحدثت المستشارة الألمانية عن "حلول عملية ونفعية" لحل نزاع حدودي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة برس أسوسييشن البريطانية عقب المحادثات، وقالت ميركل: "أعتقد أنني متفائلة بأن هذا يمكن أن يحدث".

وتعتزم ألمانيا وبريطانيا وضع علاقاتهما على أساس جديد عبر اتفاقية تعاون ومشاورات حكومية منتظمة. وقالت ميركل إنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيُجرى فتح "فصل جديد" في العلاقات.

إ.ع/ف.ي (د ب أ، رويترز)