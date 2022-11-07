جماهير وهمية في قطر؟..ارتسامات على هامش المونديال

كلما اقترب موعد انطلاق المباريات الأولى لكأس العالم كلما زادت الجماهير التي تصل إلى قطر لتشجيع منتخبات بلادها في البطولة.

لكن ما فجائني في الدوحة عند قدومي إليها يومين قبل انطلاق المنافسات هو غياب ذلك العدد الكبير من الجماهير الدولية مثلما كنت أتوقع في تظاهرة بهذا الحجم والتي تشارك فيها دول من قارات مختلفة تجتمع مرة كل أربع سنوات للمنافسة على لقب أغلى بطولة كروية.

فباستثناء المواقع الرئيسية في الدوحة مثل الكورنيش وسوق واقف ومنطقة المشجعين التابعة للفيفا لا يصادف إلا قليلا تجول جماهير دولية في الأماكن الأخرى بالمدينة.

والمثير للانتباه أكثر هو انتشار الكثير من المشجعين الأسيويين يرتدون قمصان ويحملون أعلام بلدان محتلفة مثل البرازيل والأرجنتين. قد تعتقدهم للوهلة الأولى مشجعين من أمريكا الجنوبية لكن إذا اقتربت إليهم تعرف أنهم من الهند أو بنغلاديش يعيشون في قطر.

أيضا يصادفك في منطقة المشجعين شاب موشح بالعلم الأمريكي ويصبغ وجهه بألوان أمريكا ويأخد صور مع الناس لكنه ليس أمريكيا بل أحد المهاجرين المقيمين بقطر.

هنا يطرح المرء التساؤل، هل الأمر يتعلق بخطة مقصودة من خلال الدفع بأسيويين للظهور بمظهر مشجعيين دوليين لإضفاء تنوع أكثر على الجماهير الحاضرة وإظهار للعالم أنه بالرغم مما رافق تنظيم قطر للمونديال من جدل فإن ذلك لم يأثر على قدوم مشجعيين من مختلف البلدان إليها، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شغف من تلك الجماهير المنحذرة من أصول أسيوية لتشجيع منتخباتها المفضلة.

شباب أسيويون يرتدون أقمصة منتخبات دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل

اللجنة القطرية المنظمة للبطولة أرادت أن تفصل في هذا الأمر المثير للشكوك وأصدرت بيانا قالت فيه: "نحن نرفض هذه التأكيدات التي تعتبر مخيبة للأمال غير مفاجئة...قطر وبقية العالم تتكون من مجموعة متنوعة من مشجعي كرة القدم. والكثير منهم يتشاركون علاقات عاطفية مع بلدان متعددة".

أيضا من بين الجماهير الحاضرة في قطر مشاهير المشجعين من دول مختلفة تكفلت قطر بنفقات تنقلهم وإقامتهم وحضورهم للمباريات خاصة في دور المجموعات على غرار مشجع كرواتي مشهور التقيته في مطار فرانكفورت متوجها إلى الدوحة.

يذكر أنه حسب التوقعات الرسمية فمن المنتظر أن تستقبل الدوحة مليون مشجع على امتداد أيام البطولة التي تنطلق الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول.

هشام الدريوش-الدوحة