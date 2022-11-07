 جماهير وهمية في قطر؟..ارتسامات على هامش المونديال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.11.2022

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رياضة

جماهير وهمية في قطر؟..ارتسامات على هامش المونديال

حسب التوقعات الرسمية فإن قطر ستستقبل حوالي مليون مشجع من بلدان مختلفة في كأس العالم. لكن لحد الآن لم يسجل حضور الكثير من المشجعين الدوليين للدوحة. لكن بالمقابل لفت مشجعون أسيويون الأنظار بحملهم قمصان منتخبات مختلفة.

جانب من الجماهير ترتدي اللباس التقليدي القطري بلون أعلام المنتخب الكرواتي

جانب من الجماهير ترتدي اللباس التقليدي القطري بلون أعلام المنتخب الكرواتي

كلما اقترب موعد انطلاق المباريات الأولى لكأس العالم كلما زادت الجماهير التي تصل إلى قطر لتشجيع منتخبات بلادها في البطولة.

مختارات

منذ أعوام تحضر قطر منتخب بلادها الذي لم يتأهل ولا مرة إلى مونديال بالتصفيات. حظوظ المنتخب "العنابي" ليست سيئة بحسب خبراء وأول لقاء أمام الأكوادور ربما يحدد مصيره في البطولة، لكن قطر في مواجهة السنغال وهولندا.

بعد الجدل حول بيع المشروبات الكحولية، كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر2022 عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع المشجعين المخمورين، كما أجاب بصراحة عن الأسئلة المتعلقة بالتعامل مع "مجتمع الميم".

تتباين الأرقام حيال وفيات مزعومة لعمال وافدين حدثت في قطر وترتبط باستضافتها لنهائيات كأس العالم. بيد أنه من الصعب الخروج برقم محدد. ورغم ذلك، انتشرت بعض أرقام أكثر من غيرها. DW تحقق في أسباب ذلك؟

لكن ما فجائني في الدوحة عند قدومي إليها يومين قبل انطلاق المنافسات هو غياب ذلك العدد الكبير من الجماهير الدولية مثلما كنت أتوقع في تظاهرة بهذا الحجم والتي تشارك فيها دول من قارات مختلفة تجتمع مرة كل أربع سنوات للمنافسة على لقب أغلى بطولة كروية.

فباستثناء المواقع الرئيسية في الدوحة مثل الكورنيش وسوق واقف ومنطقة المشجعين التابعة للفيفا لا يصادف إلا قليلا تجول جماهير دولية في الأماكن الأخرى بالمدينة.

والمثير للانتباه أكثر هو انتشار الكثير من المشجعين الأسيويين يرتدون قمصان ويحملون أعلام بلدان محتلفة مثل البرازيل والأرجنتين. قد تعتقدهم للوهلة الأولى مشجعين من أمريكا الجنوبية لكن إذا اقتربت إليهم تعرف أنهم من الهند أو بنغلاديش يعيشون في قطر.

أيضا يصادفك في منطقة المشجعين شاب موشح بالعلم الأمريكي ويصبغ وجهه بألوان أمريكا ويأخد صور مع الناس لكنه ليس أمريكيا بل أحد المهاجرين المقيمين بقطر.

هنا يطرح المرء التساؤل، هل الأمر يتعلق بخطة مقصودة من خلال الدفع  بأسيويين للظهور بمظهر مشجعيين دوليين لإضفاء تنوع أكثر على الجماهير الحاضرة وإظهار للعالم أنه بالرغم مما رافق تنظيم قطر للمونديال من جدل فإن ذلك لم يأثر على قدوم مشجعيين من مختلف البلدان إليها، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شغف من تلك الجماهير المنحذرة من أصول أسيوية لتشجيع منتخباتها المفضلة.

شباب أسيويون يرتدون أقمصة منتخبات دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل

شباب أسيويون يرتدون أقمصة منتخبات دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل

اللجنة القطرية المنظمة للبطولة أرادت أن تفصل في هذا الأمر المثير للشكوك وأصدرت بيانا قالت فيه: "نحن نرفض هذه التأكيدات التي تعتبر مخيبة للأمال غير مفاجئة...قطر وبقية العالم تتكون من مجموعة متنوعة من مشجعي كرة القدم. والكثير منهم يتشاركون علاقات عاطفية مع بلدان متعددة".

أيضا من بين الجماهير الحاضرة في قطر مشاهير المشجعين من دول مختلفة تكفلت قطر بنفقات تنقلهم وإقامتهم وحضورهم للمباريات خاصة في دور المجموعات على غرار مشجع كرواتي مشهور التقيته في مطار فرانكفورت متوجها إلى الدوحة.

يذكر أنه حسب التوقعات الرسمية فمن المنتظر أن تستقبل الدوحة مليون مشجع على امتداد أيام البطولة التي تنطلق الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول.

هشام الدريوش-الدوحة

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

    يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب نهائي المونديال

    يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد البيت - بيت سكان البادية

    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

    بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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