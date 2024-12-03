جماهير مانشستر يونايتد تشيد بمزراوي وتسخر من بايرن

قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إن اللاعب المغربي نصير مزراوي يمتلك كل المقومات التي تؤهله لكي يكون جزءا من مستقبل الفريق.

يقدم مدافع منتخب (أسود الأطلس) نصير مزراوي الذي انتقل لمانشستر يونايتد من بايرن ميونيخ الألماني في الصيف الماضي، أداء مميزا مع الفريق منذ بداية الموسم، وهو أحد المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة لاعب شهر نوفمبر/تشرين الثاني في النادي.

وقبل مجيء أموريم، لعب مزراوي في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر قبل أن يلعب كقلب دفاع ثالث تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت متأخر من مساء الاثنين (2 ديسمبر) في كارينغتون، تحدث مدرب يونايتد عن مزراوي، حيث قال "إنه لاعب ممتاز". وأضاف أموريم "إنه يدرك ما يتعين عليه فعله جيدا، ويعرف كيف يهاجم، وهو مميز جدا أيضا في الجانب الدفاعي وفي مواقف رجل لرجل. أعتقد أنه سيكون عنصرا مهما في مستقبل الفريق".

وشدد أموريم في تصريحاته التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد "نحن نحتاج إلى لاعبين مثل نصير قادرين على التحكم في إيقاع اللعب ويجيدون التحكم في الكرة. أنا سعيد جدا بأدائه".

وخلال المؤتمر تحدث أموريم أيضا عما سينتظره من اللاعبين قبل مواجهة مضيفه أرسنال الأربعاء، في قمة مباريات المرحلة الـ14 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرح مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي السابق "من المهم أن نلعب بشجاعة، واللعب بشجاعة لا يعني الضغط طوال الوقت. ينبغي علينا أن نوزع جهدنا ونعي متى نرفع الإيقاع وما إلى ذلك".

وأوضح أموريم "نريد أن نستحوذ على الكرة وأن نفرض سيطرتنا في بعض الفترات لأننا نعرف جيدا أن فرض السيطرة طوال التسعين دقيقة أمر صعب في مباراة كهذه. علينا أن نتحلى بالشجاعة ونتحكم في مجريات اللعب".

وكان يونايتد حقق انتصاره الأول بالدوري الإنجليزي مع أموريم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه إيفرتون أول أمس الأحد في المرحلة الماضية للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة.

"مانشستر يونايتد يخدع بايرن ميونيخ"

وبعد انتقاله من نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى مانشستر يونايتد، أبهر نصير مزراوي الجميع بأدائه القوي في الجزيرة. جماهير الشياطين الحمر سعيدة للغاية وتحتفل بصفقة ناديها. "ما زلت لا أصدق كيف تمكنا من الحصول على نصير مزراوي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط. بصراحة يبدو الأمر وكأننا خدعنا بايرن ميونيخ"، هذا ما كتبه أحد مشجعي مانشستر يونايتد على موقع X.

وقال مستخدم آخر ليونايتد: "عليكم أن تدفعوا المزيد من المال لبايرن من أجل مزراوي. كيف حصلتم عليه بثمن بخس؟

د ب أ (م.أ.م)