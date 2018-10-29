جماهير ليستر سيتي حزينة لفقدان صانع معجزة النادي الإنجليزي

أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب في البرمييرليغ، وفاة مالكه فيكاي سريفادهانابرابا في حادث تحطم مروحية خارج الاستاد مساء السبت الماضي. وقال النادي في بيان صدر عنه "إنه بعميق الأسف وقلوب حزينة نؤكد أن رئيسنا، فيكاي سريفادهانابرابا، كان من بين الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي مساء السبت (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) عندما تحطمت مروحية تقله مع أربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينغ باور".

وتابع البيان "لم ينج أحد من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها"، دون تأكيد هوية الأربع ضحايا الآخرين. وأشاد النادي سريفادهانابرابا ووصفه بأنه "رجل مثال للطف والكرم ورجل عرف عنه حبه الذي كرسه لعائلته ولأولئك الذين قادهم بنجاح كبير".

أنصار ليستر سيتي يضعون الزهور وأعلام النادي بالقرب من ملعب كينغ باور بعد وفاة مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا

وقالت شرطة ليسترشير إن الطائرة سقطت السبت في مرآب للسيارات بالقرب من استاد كينغ باور في حوالي الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، بعد نحو ساعة واحدة من نهاية مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

وأضافت الشرطة أن الضحايا يعتقد أنهم اثنان من موظفي رجل الأعمال التايلاندي، وهما نورسارا سوكناماي وكيفبورن بونباري، وقائد الطائرة إيريك سوافر وراكبة تدعى إيزابيلا روزا ليخوفيتس. وأكدت الشرطة أن لا أحد على الأرض أصيب بسوء.

ووفق شهود عيان، كانت الهليكوبتر تجاوزت بالكاد مدرجات الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها. وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى كرة من النار.

واشترى فيكاي النادي المغمور الواقع في وسط انجلترا في 2010 ثم فاجأ عالم كرة القدم حين خالف التوقعات ليحرز لقب الدوري الانجليزي الممتاز في 2016 في قصة رياضية ملهمة عرفت بـ"معجزة ليستر سيتي". وكان فيكاي، وهو أب لأربعة ومؤسس شركة كينغ باور العملاقة للأسواق الحرة، شخصية محبوبة بين جماهير النادي.

ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)