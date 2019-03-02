جماهير ريال مدريد تبارك عودة مورينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل، جرد أياكس أمستردام الهولندي نظيره ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه بـ (5-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. فريق العاصمة الهولندية حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

وبات من شبه المؤكد رحيل عدة أسماء كروية كبيرة عن "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، إذ تشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن مدرب الفريق المؤقت سانتياغو سولاري، لن يكون على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وتتوقع جماهير "الأبيض الملكي" عودة مدرب سبق له قيادة الفريق قبل سنوات، وقاده إلى منصات التتويج المحلية، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" أن جماهير ريال مدريد، ترى أن عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق قد أصبحت وشيكة للغاية.

وكتب مشجع لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "عودة مورينيو إلى تدريب ريال مدريد مسألة أيام"، وأضاف: "من المحتمل جداً أن مورينيو هو مدرب الفريق القادم".

وأضاف آخر: "أتساءل إن كان جوزيه مورينيو قد قبل بشكل غير رسمي حتى الآن مهمة تدريب ريال مدريد"، فيما أردف آخر :"إذا كنت مكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سأهاتف مورينيو، وأطلب منه القدوم على الفور لتدريب الفريق".

من جهة أخرى، أبدى جوزيه مورينيو رغبة واضحة في العودة إلى تدريب ريال مدريد، إذ قال المدرب البرتغالي مؤخراً في تصريحات صحيفة لقناة "ديبورتيس كواترو" إنه لا يمانع في العودة مجدداً إلى تدريب "الميرنغي"، وأضاف أن تجربته السابقة في تدريب ريال مدريد كانت "فريدة".