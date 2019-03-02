 جماهير ريال مدريد تبارك عودة مورينيو | عالم الرياضة | DW | 06.03.2019

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عالم الرياضة

جماهير ريال مدريد تبارك عودة مورينيو

تتوقع جماهير ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق خلفاً للمدرب المؤقت سانتياغو سولاري. جماهير "الميرنغي" تأمل أن يعيد الربان البرتغالي الاستقرار إلى سفينة "الأبيض الملكي" التي تعرضت لعدة هزات في هذا الموسم.

Großbritannien Fußball Jose Mourinho von Manchester United (Imago/Sportimage/S. Bellis)

صورة من الأرشيف.

في مفاجأة من العيار الثقيل، جرد أياكس أمستردام الهولندي نظيره ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه بـ (5-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. فريق العاصمة الهولندية حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

وبات من شبه المؤكد رحيل عدة أسماء كروية كبيرة عن "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، إذ تشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن مدرب الفريق المؤقت سانتياغو سولاري، لن يكون على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

مختارات

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض سيناريو خروج "الميرنغي" هذا الموسم خالي الوفاض. بيريز التقى مدرب الفريق سانتياغو سولاري في مطعم بالعاصمة مدريد من أجل مناقشة تحديات المرحلة القادمة. (20.02.2019)

أورد تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استقر على هوية مدرب "الأبيض الملكي" في المرحلة القادمة. بيريز يرى أن الفريق بحاجة إلى مدرب يضخ دماء جديدة في الفريق ويعيد قطار "الميرنغي" إلى سكته الصحيحة. (02.03.2019)

وتتوقع جماهير "الأبيض الملكي" عودة مدرب سبق له قيادة الفريق قبل سنوات، وقاده إلى منصات التتويج المحلية، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" أن جماهير ريال مدريد، ترى أن عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق قد أصبحت وشيكة للغاية.

وكتب مشجع لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "عودة مورينيو إلى تدريب ريال مدريد مسألة أيام"، وأضاف: "من المحتمل جداً أن مورينيو هو مدرب الفريق القادم".

وأضاف آخر: "أتساءل إن كان جوزيه مورينيو قد قبل بشكل غير رسمي حتى الآن مهمة تدريب ريال مدريد"، فيما أردف آخر :"إذا كنت مكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سأهاتف مورينيو، وأطلب منه القدوم على الفور لتدريب الفريق".

من جهة أخرى، أبدى جوزيه مورينيو رغبة واضحة في العودة إلى تدريب ريال مدريد، إذ قال المدرب البرتغالي مؤخراً في تصريحات صحيفة لقناة "ديبورتيس كواترو" إنه لا يمانع في العودة مجدداً إلى تدريب "الميرنغي"، وأضاف أن تجربته السابقة في تدريب ريال مدريد كانت "فريدة".

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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