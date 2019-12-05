جماهير برشلونة ترغب في "بيع" عثمان ديمبيلي!

يبدو أن غالبية جماهير برشلونة، لم تعد ترغب في بقاء أحد المواهب الواعدة في كرة القدم في صفوف فريقها، فقد وجهت جماهير النادي الكتالوني صفعة قوية لعثمان ديمبيلي الذي يعيش، حسب أكثر من تقرير صحفي، موسمه الأخير مع "البلوغرانا".

أما عن هذه الصفعة، فقد أجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المُقربة من برشلونة استطلاعاً كبيراً في نهاية الموسم الحالي، إذ كان من بين الأسئلة المطروحة على المشاركين من هو اللاعب الذي يجب بيعه؟. وعبر 72.66 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في التخلص من عثمان ديمبيلي.

وفشل عثمان ديمبيلي (22 عاماً) في فرض اسمه بقوة في تشكيلة النادي الكتالوني، حيث يعاني الدولي الفرنسي من لعنة الإصابة، التي تبعده عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة للغاية، فضلاً عن تأخره في حضور التدريبات أكثر من مرة أومحاولاته إخفاء الإصابة.

وتعد نتيجة استطلاع صحيفة "موندو ديبورتيفو" رسالة مباشرة إلى إدارة برشلونة، من أجل بيع عثمان ديمبيلي، الذي انتقل إلى الفريق الكتالوني صيف سنة 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة بلغت 105 مليون يورو.

من جهة أخرى، يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أو باريس سان جيرمان الوجهة الأقرب لعثمان ديمبيلي في حال قرر برشلونة بيع لاعبه. ويرتبط ديمبيلي بعقد مع النادي الكتالوني يمتد حتى صيف 2022. أما قيمة اللاعب المالية، فإنها تصل حالياً إلى حوالي 75 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.