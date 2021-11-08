جماهير برشلونة تحتج على عدد جماهير فرانكفورت "الكبير"

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2022) أن رابطة مشجعي "نوسترا إنسينيا"، التي تشجع فريق برشلونة، تخطط لتنظيم احتجاج أمام ملعب الفريق "كامب نو" غدا الاثنين، قبل ساعة من بداية المباراة أمام قادش بالدوري الإسباني؛ وذلك بسبب الأعداد الكبيرة لجماهير فرانكفورت الألماني، التي تواجدت في "كامب نو" خلال المباراة التي خسرها برشلونة على ملعبه الخميس الماضي.

وخرج برشلونة من بطولة الدوري الأوروبي بعد هزيمته 3-2 أمام الفريق الألماني في لقاء العودة بدور الثمانية يوم الخميس و4-3 في النتيجة الإجمالية.

وبينما كان برشلونة يتوقع دعما جماهيريا كبيرا في ملعبه قالت شبكة إي.إس.بي.إن التلفزيونية إن عدد مشجعي الفريق الزائر بلغ قرابة 30 ألف مشجع، رغم أن برشلونة ذكر أنه باع خمسة آلاف تذكرة فقط للجمهور الألماني.

وكان العدد الِإجمالي للجمهور في تلك المباراة قد وصل إلى 79468 مشجعا. ووفقا لتقارير إعلامية وجماهيرية، فإن العديد من مشجعي برشلونة من حاملي التذاكر الموسمية قاموا ببيع تذاكرهم لجماهير فرانكفورت.

وعلى إنستغرام، وصفت رابطة "نوسترا إنسينيا" تواجد هذا العدد الكبير لجماهير فرانكفورت، الفريق الضيف، في مباراة الخميس بأنه مهين. واتهمت الرابطة رئيس النادي خوان لابورتا بأنه سمح بحدوث هذا لأسباب مالية، وبالتالي أيضا وضع السلامة البدنية لجماهير الفريق صاحب الأرض في خطر.

كان لابورتا قد ذكر الجمعة أن برشلونة لم يكن لديه أي دور في وصول التذاكر إلى المشجعين الألمان. وأوضح أنه سيقوم في المستقبل ببيع تذاكر خاصة للمباريات الدولية.

واليوم الأحد، قال المدرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إن الحضور القوي لجماهير الفريق الضيف لعب دورا في الخسارة. وأضاف :"اللاعبون لم يشعروا بالراحة، وهذا لا يعني أننا لم نكن جيدين. ولكنه أثر علينا بشكل سلبي".

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)