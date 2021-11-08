جماهير برشلونة تحتج على عدد جماهير فرانكفورت "الكبير"

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2022) أن رابطة مشجعي "نوسترا إنسينيا"، التي تشجع فريق برشلونة، تخطط لتنظيم احتجاج أمام ملعب الفريق "كامب نو" غدا الاثنين، قبل ساعة من بداية المباراة أمام قادش بالدوري الإسباني؛ وذلك بسبب الأعداد الكبيرة لجماهير فرانكفورت الألماني، التي تواجدت في "كامب نو" خلال المباراة التي خسرها برشلونة على ملعبه الخميس الماضي.
وخرج برشلونة من بطولة الدوري الأوروبي بعد هزيمته 3-2 أمام الفريق الألماني في لقاء العودة بدور الثمانية يوم الخميس و4-3 في النتيجة الإجمالية.
وبينما كان برشلونة يتوقع دعما جماهيريا كبيرا في ملعبه قالت شبكة إي.إس.بي.إن التلفزيونية إن عدد مشجعي الفريق الزائر بلغ قرابة 30 ألف مشجع، رغم أن برشلونة ذكر أنه باع خمسة آلاف تذكرة فقط للجمهور الألماني.
وكان العدد الِإجمالي للجمهور في تلك المباراة قد وصل إلى 79468 مشجعا. ووفقا لتقارير إعلامية وجماهيرية، فإن العديد من مشجعي برشلونة من حاملي التذاكر الموسمية قاموا ببيع تذاكرهم لجماهير فرانكفورت.
وعلى إنستغرام، وصفت رابطة "نوسترا إنسينيا" تواجد هذا العدد الكبير لجماهير فرانكفورت، الفريق الضيف، في مباراة الخميس بأنه مهين. واتهمت الرابطة رئيس النادي خوان لابورتا بأنه سمح بحدوث هذا لأسباب مالية، وبالتالي أيضا وضع السلامة البدنية لجماهير الفريق صاحب الأرض في خطر.
كان لابورتا قد ذكر الجمعة أن برشلونة لم يكن لديه أي دور في وصول التذاكر إلى المشجعين الألمان. وأوضح أنه سيقوم في المستقبل ببيع تذاكر خاصة للمباريات الدولية.
واليوم الأحد، قال المدرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إن الحضور القوي لجماهير الفريق الضيف لعب دورا في الخسارة. وأضاف :"اللاعبون لم يشعروا بالراحة، وهذا لا يعني أننا لم نكن جيدين. ولكنه أثر علينا بشكل سلبي".
ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة