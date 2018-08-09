جماهير باريس سان جيرمان تنقلب على نجمه رابيو

أوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جماهير فريق باريس سان جيرمان، بدأت تنقلب على لاعب الفريق أدريان رابيو، وأضاف الموقع البريطاني أن رابيو تلقى استقبالاً "قاسياً" من جماهير نادي العاصمة الفرنسية، قبيل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018).

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن بعض جماهير باريس سان جيرمان، بدأت تصرخ لحظة وصول اللاعب إلى ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي، وأضاف أن البعض أخذ يصرخ "رابيو اذهب إلى برشلونة" في إشارة إلى التقارير الصحفية، التي تتحدث عن رغبة رابيو في الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

هذا وينتهي عقد أدريان رابيو (23 عاماً) نهاية الموسم الجاري، إذ رفض النجم الفرنسي عدة محاولات من طرف إدارة باريس سان جيرمان بهدف تجديد عقده، فيما يحق للاعب الفرنسي التوقيع لأي فريق في يناير القادم.

في المقابل، يبدو أن برشلونة هو أقرب الفرق للحصول على خدمات رابيو، إذ أبدى النادي الكتالوني في أكثر من مرة رغبته الكبيرة في التعاقد مع متوسط الميدان الموهوب من أجل تعزيز كتيبة الفريق، الذي يطمح دائماً للفوز بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

يُشار إلى أن أدريان رابيو، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان وليفربول (2-1)، فيما أشار مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل إلى أن استبعاد رابيو يعود إلى رؤيته الفنية للمباراة.

ر.م/ ع.ج