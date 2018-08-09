جماهير باريس سان جيرمان تنقلب على نجمه رابيو

أوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جماهير فريق باريس سان جيرمان، بدأت تنقلب على لاعب الفريق أدريان رابيو، وأضاف الموقع البريطاني أن رابيو تلقى استقبالاً "قاسياً" من جماهير نادي العاصمة الفرنسية، قبيل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018).
وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن بعض جماهير باريس سان جيرمان، بدأت تصرخ لحظة وصول اللاعب إلى ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي، وأضاف أن البعض أخذ يصرخ "رابيو اذهب إلى برشلونة" في إشارة إلى التقارير الصحفية، التي تتحدث عن رغبة رابيو في الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
هذا وينتهي عقد أدريان رابيو (23 عاماً) نهاية الموسم الجاري، إذ رفض النجم الفرنسي عدة محاولات من طرف إدارة باريس سان جيرمان بهدف تجديد عقده، فيما يحق للاعب الفرنسي التوقيع لأي فريق في يناير القادم.
في المقابل، يبدو أن برشلونة هو أقرب الفرق للحصول على خدمات رابيو، إذ أبدى النادي الكتالوني في أكثر من مرة رغبته الكبيرة في التعاقد مع متوسط الميدان الموهوب من أجل تعزيز كتيبة الفريق، الذي يطمح دائماً للفوز بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.
يُشار إلى أن أدريان رابيو، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان وليفربول (2-1)، فيما أشار مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل إلى أن استبعاد رابيو يعود إلى رؤيته الفنية للمباراة.
ر.م/ ع.ج
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
يوفر برج مونبارناس مشاهدة بانورامية شاملة لمدينة باريس ولأشهر معالمها الرئيسة. وبإمكانك أيضاً مشاهدة المباني الشاهقة الإرتفاع في حي "لا دوفانس" الذي يُعْتَبَر من أكبر الأحياء في أوروبا.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
يبلغ ارتفاع برج "إيفل" 324 متراً وهو من أعلى معالم المدينة، يصل عدد زوار البرج إلى سبعة ملايين زائر سنوياً، ويمكنك أن تستمتع بمشاهدة العاصمة الفرنسية من أعلى البرج. المنظر في هذه البطاقة البريدية هو لقصر "تشايلوت"، كما يمكنك أن تشاهد أيضاً حدائق "تروكاديرو".
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
كنيسة "ساكري كوور" أو "كنيسة القلب الأقدس" على ذروة تلة "مونتمارت" وهي أعلى نقطة في المدينة، والكنيسة واحدة من أكثر معالم الهندسة البيزنطية الجديدة، وهي من أكثر الأماكن رومانسية، و يزورها أعداد كبيرة من السياح. من شرفات الكنيسة يمكن الاستمتاع بمنظري شروق وغروب الشمس وأنت تتأمل مدينة الحب والجمال.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
التجوال سيراً على الأقدام يُتيح لك فرصة التعرف على الطابع الفريد للمدينة، حيث يُمكنك التنزه على ضفاف نهر "السين" التي يزيد طولها عن سبعة كيلومترات، ويمكنك أيضاً التنقل بين ساحة "الباستيل" والمنطقة المحيطة ببرج "إيفل"، ومن خلال قيامك بهذه النزهة ستشاهد أهم المعالم السياحية في المدينة.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
زيارة متحف "اللوفر" أمر لابد منه لزائر باريس، ويُعْتَبَر من أكبر المتاحف في العالم، ويضم لوحة "الموناليزا" لفنان عصر النهضة "ليوناردو دافينشي"، كما يضم المتحف أكثر من 35 ألف لوحة وتحفة فنية أخرى، ولهذا لا يمكنك أن تشاهدها في زيارة واحدة، لذا عليك أن تُحَدد عدد وطبيعة اللوحات والتحف التي ستشاهدها خلال كل زيارة من زياراتك للمتحف.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
إفتُتِحَتْ مؤسسة "لويس فويتون" في 20 تشرين الأول/ أكتوبر2014 بحضور الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند"، ويتميز مبنى المؤسسة بأنه مُخَصَص للفن المعاصر وهو من تصميم المهندس المعماري "فرانك جيري" وقد مزج المصمم بين الزجاج والخشب واتخذ تصميم البناء شكل سحابة كبيرة من الزجاج، ويضم المبنى أيضاً قاعات للمعارض المؤقته، وقاعات للمحاضرات والنشاطات الفنية.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
مجمع "لا كانوبي" أو مبنى الستارة من تصميم مكتب "باتريك بيرغر" و "جاك أنزيوتي"، ويضم المجمع أيضاً مساحة مكشوفة وأخرى تحت الأرض مصممة لإستيعاب جميع النشاطات الثقافية في مدينة باريس، كما يضم أيضاً مراكز للتسوق، ومطاعم وقاعات للفنون.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
مجمع متاجر"غاليري لافييت" الواقع في شارع "هوسمان" في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية. يُجسد لافييت نشاطات العلامات والماركات الفرنسية والعالمية ويتميز تصميم المجمع بشرفاته وصالاته التي تغطيها قبة زجاجية ترتفع إلى 42 متراً.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
الجلوس والاسترخاء ونيل قسط من الراحة لمدة ساعة من الزمن في أحضان حديقة "التويلري" القريبة من متحف "اللوفر" متعة حقيقية، وتعتبر الكراسي المعدنية الخضراء رمزاً من رموز التصاميم الصناعية في عشرينات القرن الماضي. وحتى عام 1974 كان على المتنزهين أن يدفعوا أجور استخدامهم للكراسي.
-
باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
لست مضطراً كي تدفع الكثير ثمناً لوجبة خفيفة شهية في مدينة باريس، في شارع "روزييه" تجد أشهى المأكولات والمحال التجارية العريقة التي حافظت على تنوعها. وما يزال سكان المنطقة التي لم تشهد الكثير من التطوير مصرون على بقاء منطقتهم كما هي.
الكاتب: غالية داغستاني