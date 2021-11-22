جماهير أتلتيكو مدريد "الغاضبة" ترفض رونالدو

قبل سنوات كان التعاقد مع كريستيانو رونالدو بمثابة "حلم" للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى، فالنجم البرتغالي كان ينشر سحره الكروي فوق ملاعب القارة "العجوز"، ويعتلي منصات التتويج في كل موسم تقريباً.

أما اليوم، فقد تغير الحال كثيراً ولم تعد فقط الفرق الكبرى تغلق أبوابها أمام نجم مانشستر يونايتد بل وصل الحال أيضاً إلى بعض الجماهير للتعبير علانية عن معارضة فكرة ضم رونالدو، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جماهير فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بدأت حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تُطالب فيها إدارة الفريق بعدم التعاقد من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو (37 عاماً) إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن جماهير أتلتيكو مدريد عارضت التعاقد مع رونالدو عبر استخدام هاشتاغ "كونترا سي آر 7" أو "ضد رونالدو" على "تويتر"، وأضافت أن جماهير "الروخي بلانكوس" كتبت عدة أشياء "مثيرة" على غرار: التهديد بإلغاء العضوية من النادي في حال التعاقد نجم ريال مدريد السابق.

ونقل نفس المصدر عن أحد المشجعين قوله "إذا جاء رونالدو إلى أتلتيكو مدريد فإنني سألغي عضويتي...لسنا ملجأ للحثالة"، فيما قال آخر "أنا أفضل الخسارة على التعاقد مع رونالدو".

وكان رونالدو قد حمل قميص فريق ريال مدريد لعدة سنوات، وقاده للفوز بعدة مباريات على أتلتيكو مدريد. وهناك منافسة شرسة بين أتلتيكو وريال، حيث يمثلان عاصمة إسبانيا مدريد.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، يرغب في الرحيل عن فريق الحالي مانشستر يونايتد، ويأمل في الانتقال إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، على أمل مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية في المسابقة الأوروبية العريقة، وفق ما تداولته عدة صحف بريطانية.