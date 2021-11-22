 جماهير أتلتيكو مدريد ″الغاضبة″ ترفض رونالدو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.07.2022

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رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد "الغاضبة" ترفض رونالدو

فيما أشارت مؤخراً تقارير صحفية إلى إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بدأت جماهير "الروخي بلانكوس" حملة على "تويتر" للتعبير عن رفضها الصريح ضم النجم البرتغالي.

رونالدو (أرشيف)

جماهير "الروخي بلانكوس" لا تريد ضم النجم البرتغالي، صورة أرشيفية.

قبل سنوات كان التعاقد مع كريستيانو رونالدو بمثابة "حلم" للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى، فالنجم البرتغالي كان ينشر سحره الكروي فوق ملاعب القارة "العجوز"، ويعتلي منصات التتويج في كل موسم تقريباً.

أما اليوم، فقد تغير الحال كثيراً ولم تعد فقط الفرق الكبرى تغلق أبوابها أمام نجم مانشستر يونايتد بل وصل الحال أيضاً إلى بعض الجماهير للتعبير علانية عن معارضة فكرة ضم رونالدو، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جماهير فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بدأت حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تُطالب فيها إدارة الفريق بعدم التعاقد من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو (37 عاماً) إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن جماهير أتلتيكو مدريد عارضت التعاقد مع رونالدو عبر استخدام هاشتاغ "كونترا سي آر 7" أو "ضد رونالدو" على "تويتر"، وأضافت أن جماهير "الروخي بلانكوس" كتبت عدة أشياء "مثيرة" على غرار: التهديد بإلغاء العضوية من النادي في حال التعاقد نجم ريال مدريد السابق.

ونقل نفس المصدر عن أحد المشجعين قوله "إذا جاء رونالدو إلى أتلتيكو مدريد فإنني سألغي عضويتي...لسنا ملجأ للحثالة"، فيما قال آخر "أنا أفضل الخسارة على التعاقد مع رونالدو".

وكان رونالدو قد حمل قميص فريق ريال مدريد لعدة سنوات، وقاده للفوز بعدة مباريات على أتلتيكو مدريد. وهناك منافسة شرسة بين أتلتيكو وريال، حيث يمثلان عاصمة إسبانيا مدريد.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، يرغب في الرحيل عن فريق الحالي مانشستر يونايتد، ويأمل في الانتقال إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، على أمل مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية في المسابقة الأوروبية العريقة، وفق ما تداولته عدة صحف بريطانية.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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