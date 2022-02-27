جمال ورسالة - ملكة جمال ألمانيا 2022

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مسابقة الجمال الأقدم والأكثر أهمية في ألمانيا في صورة جديدة: فالمتسابقات اللاتي وصلن للنهائيات هن نساء ينشطن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنوع وحماية البيئة.
استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) بدرجتيه الأولى والثانية بدون جمهور، كان على الأندية الـ36 إخضاع لاعبيها وأطقمها التدريبية والفنية لاختبار فيروس كورونا، لتعلن رابطة الدوري وجود 10 حالات إيجابية.
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