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جمال ورسالة - ملكة جمال ألمانيا 2022

مسابقة الجمال الأقدم والأكثر أهمية في ألمانيا في صورة جديدة: فالمتسابقات اللاتي وصلن للنهائيات هن نساء ينشطن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنوع وحماية البيئة.