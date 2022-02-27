 جمال ورسالة - ملكة جمال ألمانيا 2022 | يوروماكس | DW | 27.02.2022

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يوروماكس

جمال ورسالة - ملكة جمال ألمانيا 2022

مسابقة الجمال الأقدم والأكثر أهمية في ألمانيا في صورة جديدة: فالمتسابقات اللاتي وصلن للنهائيات هن نساء ينشطن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنوع وحماية البيئة.

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13.09.2007 Blick auf den Marktplatz von Lemberg, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt (Foto vom 13.09.2007). Links im Bild ist das Rathaus, rechts eine alte Häuserzeile zu sehen. Seit 1998 gehört Lembergs Innenstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Doch die 750 Jahre alte Schönheit verfällt. An den Gebäuden der Gotik, Renaissance, des Barock, Klassizismus und der Jugendstil-Zeit werden noch Generationen von Restauratoren zu tun haben. Damit einhergehen soll die innere Erneuerung. Schon immer galt dieser Ort an der Grenze zu Polen als Brennpunkt des ukrainischen Nationalgefühls. Hier wird deutlich, dass das zweitgrößte Flächenland Europas auch heute zwischen den russischsprachigen Menschen im Osten und den ukrainischen Nationalisten im Westen gespalten ist. Foto: Ulf Mauder (zu dpa-Reportage: 'Es gibt auch viel Ärger' - In Lemberg fängt die neue Ukraine an vom 26.09.2007) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

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