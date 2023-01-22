 جمال مساجد أوروبا في صور | يوروماكس | DW | 22.01.2023

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يوروماكس

جمال مساجد أوروبا في صور

المصور الفوتوغرافي أحمد كراوزن مبهور بجمال المساجد وهو كمسلم مؤمن، يجد الدعم والسلام فيها. وقام بالفعل بتصوير أكثر من سبعين مسجداً في أوروبا.

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