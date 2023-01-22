جمال مساجد أوروبا في صور

ست حقائق لم تكن تعرفها حتى الآن عن المساجد في ألمانيا

يوجد في ألمانيا آلاف المساجد، أغلبها بالساحات الخلفية للمنازل والأبنية أو في المناطق الصناعية خارج المدن. فما هو أول مسجد بني في ألمانيا؟ ولماذا لا يتم رفع الآذان خارج المسجد؟ حقائق حول أوضاع المساجد وتاريخها في ألمانيا.