جمال مساجد أوروبا في صور

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المصور الفوتوغرافي أحمد كراوزن مبهور بجمال المساجد وهو كمسلم مؤمن، يجد الدعم والسلام فيها. وقام بالفعل بتصوير أكثر من سبعين مسجداً في أوروبا.
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن مكافحة العداء للمسلمين وتعزيز تدريب الدعاة الإسلاميين في ألمانيا يعد من أولوياتها في المرحلة الجديدة من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.
يوجد في ألمانيا آلاف المساجد، أغلبها بالساحات الخلفية للمنازل والأبنية أو في المناطق الصناعية خارج المدن. فما هو أول مسجد بني في ألمانيا؟ ولماذا لا يتم رفع الآذان خارج المسجد؟ حقائق حول أوضاع المساجد وتاريخها في ألمانيا.
عشر سنوات مرت على إدراج تدريس مادة التربية الإسلامية بالمدارس الألمانية. ولاية شمال الراين وستفاليا كانت السباقة في هذه الخطوة ثم تبعتها ولايات أخرى. إلى أين وصل هذا المشروع؟ وما هي العقبات والصعوبات التي لاتزال تعترضه؟
في خطوة لإبراز القواسم المشتركة بين الثقافات والترابط الكبير الخاص بينها، يستضيف متحف كاتدرائية مدينة هيلدسهايم الألمانية معرضا فنيا عن الإسلام في أوروبا. وستعرض بعض القطع الأثرية النادرة.
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