 جمال مساجد أوروبا في صور | يوروماكس | DW | 23.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

جمال مساجد أوروبا في صور

المصور الفوتوغرافي أحمد كراوزن مبهور بجمال المساجد وهو كمسلم مؤمن، يجد الدعم والسلام فيها. وقد قام حتى الآن بتصوير أكثر من سبعين مسجداً في أوروبا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - توليد الطاقة من حرارة الأجسام ومواضيع أخرى 15.01.2023

Motorrad, Gespann, Seitenwagen, Jürgen Röder, Motorradsammlung, Oldtimer

مجموعة دراجات نارية عريقة ليورغن رودر 15.01.2023

Polen, Warschau, Eva zu Beck, Piroggen, Kommunismus-Museum, Eva zu Beck

جولة عبر وارسو 15.01.2023

Frankreich, Patisserie, Croissant, vegan, Paris, Hörnchen, Bérénice Leconte

كرواسون بدون زبدة؟ هل هذا ممكن؟ 15.01.2023

المزيد German News Service

ILLUSTRATION - Eine Frau und ein Mann stehen am 13.08.2020 in Berlin vor dem Brandenburger Tor und machen ein Selfie (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

معالم برلين.. هل هي جذابة فعلا؟ 23.01.2023

مقابلة مع داني ديان، رئيس نصب ياد فاشيم الإسرائيلي لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية

مقابلة مع داني ديان، رئيس نصب ياد فاشيم الإسرائيلي لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية 23.01.2023

abstract dark blue pixelated binary background with digits one and zero

ما الذي يميز الحواسيب الكمومية عن الحواسيب العادية؟ 23.01.2023

04.11.2022 *** FILE PHOTO: A man wearing a camouflage uniform walks out of PMC Wagner Centre, which is a project implemented by the businessman and founder of the Wagner private military group Yevgeny Prigozhin, during the official opening of the office block in Saint Petersburg, Russia, November 4, 2022. REUTERS/Igor Russak/File Photo

مقاتل فاغنر السابق يثير الجدل في النرويج 22.01.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - العالم السريالي لجوليا غريللو ومواضيع أخرى 22.01.2023

3. (©DW) Stichworte: Euromaxx, Strohmarketerie, Lison de Caunes, Stroh, Handwerk, Paris

حرفة مطلوبة: تطعيم خشب الأثاث بالقش 22.01.2023

EMXD230121_011_Feta_01R_frame_7302 (© DW) Stichwort: Fetakäse, Feta, Griechenland

فيتا: أشهر أجبان اليونان 22.01.2023

EMXD230121_007_GiuliaGrillo_01R_frame_2288 (© Giulia Grillo ) Stichwort: Giulia Grillo

العالم السريالي لجوليا غريللو 22.01.2023

اقرأ أيضا

Skyline Montreal vom Hafen aus mit historischer Altstadt im Vordergrund, Kanada, Quebec, Montreal | Skyline of Montreal with historical old city in the foreground, Canada, Quebec, Montreal

أزمة الطاقة.. لماذا تعتبر المدن المظلمة ليلا أكثر نفعاً؟ 25.09.2022

فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.