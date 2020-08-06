 جمال صور الأرض من الأعلى | المستقبل الآن | DW | 03.04.2022

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المستقبل الآن

جمال صور الأرض من الأعلى

العالم يبدو مختلفاً تماماً عند تصويره من الأعلى. التصوير من الأعلى ليس جديداً. وفي حلقة اليوم سنتعرف على بداياته وخلفياته التاريخية والعلمية وأهميته لباحثي الآثار.

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