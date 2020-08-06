جمال صور الأرض من الأعلى

لجنة تقصي حقائق أممية: وضع المهاجرين في ليبيا "مروع للغاية"

أوفدت الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا، لتوثيق شهادات مهاجرين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها. اللجنة ذكرت في تقريرها أن المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد.