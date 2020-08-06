جمال صور الأرض من الأعلى

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العالم يبدو مختلفاً تماماً عند تصويره من الأعلى. التصوير من الأعلى ليس جديداً. وفي حلقة اليوم سنتعرف على بداياته وخلفياته التاريخية والعلمية وأهميته لباحثي الآثار.
منذ قرون يبحث لصوص الآثارعن أشياء ثمينة في مدينة بومبي الساحلية القديمة. الآن يتفقد "كلب آلي" الأنفاق التي حفرها هؤلاء من أجل نقل وتهريب القطع الأثرية المسروقة. فهل تنجح هذه التقنية في الحفاظ على الموقع الأثري؟
أوفدت الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا، لتوثيق شهادات مهاجرين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها. اللجنة ذكرت في تقريرها أن المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد.
رغم أن البعض يعتبره ضربا من الماضي، يشهد التصوير الفوتوغرافي (الأنالوج) انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة بين الشباب، فلماذا عاد الشغف به وسط ثورة رقمية وتقدم كبير في مجال الكاميرات الرقمية وكاميرات الهواتف الذكية؟
احتج المتظاهرون مجددا في فرنسا على مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة ويمكّن هذه الأخيرة من صلاحيات جديدة، وتدافع الحكومة عن القانون بأنه يحمي عناصر الشرطة من العنف. فما الجديد؟
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