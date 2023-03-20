 جمال العراق الخفي | تقارير جديدة | DW | 31.05.2023

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تقارير جديدة

جمال العراق الخفي

يعد المصور لطيف العاني من أشهر المصورين العراقيين. تُظهر صوره القديمة الحياة في عراق منفتح حيث قام بتصويرها ابتداء من خمسينيات حتى سبعينيات القرن الماضي.

Iraks verborgene Schönheit

Iraks verborgene Schönheit

جال العاني قبل سنوات عبر وطنه بحثًا عن الأشخاص والأماكن التي صورها في ذلك الوقت.

ولد لطيف العاني في بغداد عام 1932. نشأت علاقته بالتصوير عندما منحه شقيقه الأكبر آلة تصوير وهو في سن 15 عاما. ثم حول هوايته في وقت لاحق إلى مهنة. تجسد صوره بالأبيض والأسود ذاكرة بصرية فريدة من نوعها لثروة بلد يعاني الآن من اضطرابات كثيرة. تظهر صوره الثقافة العراقية النابضة بالحياة بكل ثرائها وتعقيداتها وتوفر نظرة عميقة لجزء من تاريخ طواه النسيان.

Iraks verborgene Schönheit

عندما تولى صدام حسين السلطة في أواخر السبعينيات توقف العاني عن التصوير. وفي عام 2015 وبعد أكثر من 30 عاما حصل على جائزة الأمير الهولندي كلاوس تكريما لإنجازاته الثقافية المميزة. وبعدما تجاوز الثمانين من عمره انطلق في رحلة برية بسيارته القديمة مقتفياً الأماكن التي سبق أن التقط صوراً فيها. وأخذته الرحلة إلى مناطق ريفية عاث فيها تنظيم الدولة الإسلامية فسادا قبل سنوات، كما زار مدنا دمرتها الحرب. 
 

Iraks verborgene Schönheit



فريق الفيلم رافق لطيف العاني على مدى خمس سنوات وكانت النتيجة رحلة تاريخية لشاهد على العصر يعتبر "رائد التصوير العراقي" والذي في عام 2021.





مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023– 22:15 UTC
الخميس 15 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023 – 06:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023– 10:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023– 15:15 UTC
السبت 17 يونيو/حزيران 2023– 23:15 UTC
الأحد 18 يونيو/حزيران 2023– 13:15 UTC
الأحد 18 يونيو/حزيران 2023– 19:15 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
 

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