جماعة سنية تتبنى المسؤولية عن انفجارين في إيران

أصيب أربعة أشخاص بعد أن وقع انفجاران، مساء اليوم الثلاثاء (29 كانون الثاني/ يناير 2019)، بالقرب من مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية المحلية. وفى الوقت ذاته أوضحت وسائل إعلامية إيرانية أخرى أن الانفجارين نجما عن قنبلتين محليتي الصنع، موضحة أن الجرحى بينهم 3 عناصر من الشرطة وأنهم أصيبوا خلال قيامهم بتفكيك العبوة الناسفة الثانية.

ونفت قيادة شرطة زاهدان أن يكون الانفجاران ناجمين عن عملية انتحارية. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن "القوات الأمنية عثرت على عبوة ناسفة وانفجرت هذه العبوة قبل أن يتم تفكيكها، والتحقيقات جارية لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم". وأكد مركز إدارة الحوادث والطوارئ في المدينة أن جميع وحداتها "في حالة تأهب والوضع تحت السيطرة".

وعلى الفور، أعلنت جماعة "جيش العدل" السنية المتشددة مسؤوليتها عن انفجارين في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران أسفرا عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة. وقالت الجماعة في بيان إنها استهدفت مركزا للشرطة "بقنبلتين قويتين" مما دمر سيارة ودراجة نارية تابعتين للشرطة.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)