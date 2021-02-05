 جماعة الحوثي تهاجم غريفيث وتصفه بأنه ″بريطاني بلباس أممي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2021

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جماعة الحوثي تهاجم غريفيث وتصفه بأنه "بريطاني بلباس أممي"

هاجمت جماعة "الحوثي" اليمنية المبعوث الأممي لدى بلادها، مارتن غريفيث، معتبرة إياه "مبعوث بريطاني بلباس أممي". يأتي ذلك رداً على إعراب غريفيث عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين لـ"الأعمال العدائية" شرقي اليمن.

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انتقد محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية، الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021) مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وقال إن "من يتوسط لإحلال السلام عليه أن يعدل من منطقه الأعوج".

مختارات

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بإجراءات إلغاء قرار الرئيس السابق ترامب بتصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية"، مؤكدة بأن "هذا القرار لا علاقة له بنظرتتها للحوثيين "وسلوكهم المستهجن". والأمم المتحدة ترحب بالخطوة الأمريكية.

قلب الرئيس الأميركي جو بايدن استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسا على عقب بعدما سحب الدعم الأميركي للسعودية، لكن الطريق لا يزال رغم ذلك طويلا لإنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.

وكتب عبد السلام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "يصف غريفيث أعمال المدافعين عن أنفسهم من أبناء شعبنا بالعدائية، ما يجعل منه مبعوث بلاده بلبوس أممي". وتابع: "إذا أصرت الأمم المتحدة على مقاربة الشأن اليمني من منظور رباعية العدوان (التحالف العربي) فهي تساهم في استمرار المعاناة". وأضاف أن "من يتوسط لإحلال السلام عليه أن يعدل من منطقه الأعوج".

يأتي هذا بعد تغريدة للمبعوث الأممي أعرب فيها عن قلقه من أعمال الحوثيين" العدائية" في محافظة مأرب، شرقي البلادوقال غريفيث، في حسابه على "تويتر": "قلق للغاية من استئناف أنصار الله للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خصوصا ونحن نشهد تبلور زخم دبلوماسي لإنهاءالحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية". وأكد غريفيث أن "التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تلبي تطلعات الشعب اليمني هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع".

وكثف الحوثيون هجماتهم المسلحة على مواقع الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، في مأرب منذ الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، حسب ما أكده الجيش في بيان سابق.

وتسيطر قوات الجيش على معظم أجزاء محافظة مأرب، فيما يسيطر الحوثيون على بعض مديريات المحافظة.

ع.أ.ج/ ي أ (د ب ا، رويترز)

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