 جماعة ″أمهات السبت″ التركية تتهم ميركل وأردوغان بالنفاق | أخبار | DW | 29.09.2018

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أخبار

جماعة "أمهات السبت" التركية تتهم ميركل وأردوغان بالنفاق

منذ 23 عاما تكافح أمهات تركيات عبر جماعة "أمهات السبت" من أجل معرفة مصير أبنائهن المختفين منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وتنظم الجماعة مظاهرة كل سبت لهذا الغرض. والآن اتهمت أمهات السبت المستشارة ميركل بالنفاق.

Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland (picture-alliance/AA/C. Oksuz)

اتهمت جماعة سلام تركية المستشارة الالمانية، أنغيلا ميركل بـ"النفاق" بسبب الاستقبال الرسمي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث عرقلت قوات الأمن وقفة احتجاجية في اسطنبول لجماعة "أمهات السبت" (Cumartesi Anneleri)، التي تهتم بالنشطاء السياسيين، الذين اختفوا بشكل قسري، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

مختارات

تعهدت أسر النشطاء السياسيين بمواصلة الاحتجاج الاسبوعي بعد أن منعت شرطة مكافحة الشغب التركية اعتصاما في إسطنبول لمجموعة "أمهات السبت" المهتمة بالأقارب الذين اختفوا قسرا خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي. (01.09.2018)

وأظهرت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تطوق مجموعة صغيرة من المتظاهرات وتصد الصحفيين اليوم السبت. وعرقلت الشرطة أيضا مسار المسيرة في شارع "الاستقلال" إسطنبول. وذكرت المجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنهن خضعن لحملة وحشية للشرطة "بينما كان أردوغان وميركل" يتناولان الإفطار. وجاء في الرسالة "إننا نحتج ضد سياسات النفاق لميركل وأردوغان".

وكانت ميركل والرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير قد انتقدا انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في لقاءات مع أردوغان أمس الجمعة. وتتجمع أسر النشطاء السياسيين، الذين اختفوا، كل سبت منذ أيار/ مايو 1995، لتنظيم وقفة احتجاجية رمزية بمنطقة بيوغلو وسط اسطنبول. ويمثل الاعتصام الذي تم تفريقه اليوم السبت الوقفة الاحتجاجية الـ705 من نوعها.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Berlin Staatsbesuch Erdogan PK mit Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    "اختلافات ومصالح"

    خلال مؤتمرها الصحفي المشترك مع الرئيس التركي أردوغان في برلين الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا تزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشددة على أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا كالناتو والهجرة ومكافحة الإرهاب. أما الرئيس التركي فدعا برلين لتسليم ما قال إنهم مئات من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا.

  • Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei | mit Bundespräsident Steinmeier (Reuters/R. Krause)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    مقاطعة المأدبة على شرف الرئيس

    وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2018) في قصر "بيلفو" الرئاسي في برلين بالتشريفات العسكرية. وتقام مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرفه، الأمر الذي أثار بدوره جدلاً واسعاً في ألمانيا. كما رفض العديد من الساسة الألمان المشاركة في المأدبة المُقامة على شرف الضيف التركي احتجاجاً على سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.

  • Deutschland Erdogan Ankunft in Berlin (Reuters/Presidential Press Office/K. Ozer)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    المراسم الضخمة "أمر سخيف"

    ومنذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لهذه الزيارة المثيرة للجدل لا يتوقف. وطالت الانتقادات عدة جوانب، أهمها مراسم الاستقبال الضخمة للضيف التركي، وهو ما انتقده عدد من الساسة أبرزهم رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، زارا فاغنكنشت، التي قالت إن "استقبال شخص يهدم الديمقراطية في بلاده ويؤسس ديكتاتورية إسلامية، بالسجادة الحمراء وبكل مراتب الشرف، هو أمر سخيف".

  • Deutschland Generaldebatte im Bundestag zum Haushalts-Etat 2017 Sahra Wagenknecht (picture-alliance/dpa)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    أول زيارة بمراسم عسكرية

    رغم أن أردوغان زار ألمانيا من قبل في أكثر من 12 مناسبة عندما كان رئيساً للوزراء أو حتى رئيساً لتركيا إلا أن زيارته هذه هي أول زيارة رسمية له بمراسم تكريم عسكرية كاملة، ولم تتوقف انتقادات زارا فاغنكنشت على تلك المراسم وإنما اتهمت أردوغان بدعم جماعات إرهابية. أما حزب الخضر، فقد طالب المستشارة ميركل باتخاذ موقف واضح ضد الرئيس التركي وسياسته.

  • Deutschland | Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    "إشارة رابعة"

    لم تتوقف زيارة أردوغان في إثارة الجدل عند مراسم الاستقبال الضخمة، بل طالت أيضاً طريقة إلقائه التحية لمؤيديه. ففي طريقه إلى الفندق في برلين حيَّا أردوغان مؤيديه، الذين تجمعوا على جانب الطريق برفع "أصابعه الأربعة" وهي الإشارة المعروفة لدى جماعة الإخوان المسلمين، بالأخص في مصر. غير أنه يبقى من غير المعروف إن كان أردوغان يعني بذلك في برلين أيضا الإشارة إلى الإخوان وواقعة رابعة في مصر، بحسب مراقبين.

  • Deutschland Erdogan Ankunft in Berlin Unterstützer nah Hotel Adlon (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    شعبيته في ألمانيا أكبر

    بالرغم من الانتقادات المتتالية لسياسته ووضع حقوق الإنسان في تركيا، يحظى أردوغان بقاعدة شعبية مهمة بين أفراد الجالية التركية في ألمانيا، ومن بينهم فئة الشباب أيضاً. فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على نسبة أصوات لدى الجالية التركية في ألمانيا تفوق نسبة ما حصل عليه داخل تركيا نفسها، وفقا للنتائج الأولية.

  • Deutschland Demonstration gegen Erdogan in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    المعارضون "الأعداء"

    قائمة المعارضين "أعداء" أردوغان داخل وخارج تركيا طويلة، وذلك بسبب سياسته القمعية ووضع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في تركيا. وقد رفض العديد من السياسيين المعارضين الألمان لقاء الضيف التركي. كما تقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في برلين وكولونيا. وقد أصيب شرطيان في برلين الخميس في مظاهرة عفوية ضد أردوغان، شارك فيها أشخاص ملثمون وألقيت خلالها حجارة على الشرطة. اعداد: إيمان ملوك


مختارات

محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

منذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لا يتوقف. ومع وصوله الفعلي لألمانيا تصاعدت أصوات منتقديه، خاصة بسبب مراسم الاستقبال الضخمة، التي حظي بها الضيف. في ما يلي أهم المحطات المثيرة للجدل في زيارة أردوغان. (28.09.2018)  

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