جماعة "أمهات السبت" التركية تتهم ميركل وأردوغان بالنفاق

اتهمت جماعة سلام تركية المستشارة الالمانية، أنغيلا ميركل بـ"النفاق" بسبب الاستقبال الرسمي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث عرقلت قوات الأمن وقفة احتجاجية في اسطنبول لجماعة "أمهات السبت" (Cumartesi Anneleri)، التي تهتم بالنشطاء السياسيين، الذين اختفوا بشكل قسري، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأظهرت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تطوق مجموعة صغيرة من المتظاهرات وتصد الصحفيين اليوم السبت. وعرقلت الشرطة أيضا مسار المسيرة في شارع "الاستقلال" إسطنبول. وذكرت المجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنهن خضعن لحملة وحشية للشرطة "بينما كان أردوغان وميركل" يتناولان الإفطار. وجاء في الرسالة "إننا نحتج ضد سياسات النفاق لميركل وأردوغان".

وكانت ميركل والرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير قد انتقدا انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في لقاءات مع أردوغان أمس الجمعة. وتتجمع أسر النشطاء السياسيين، الذين اختفوا، كل سبت منذ أيار/ مايو 1995، لتنظيم وقفة احتجاجية رمزية بمنطقة بيوغلو وسط اسطنبول. ويمثل الاعتصام الذي تم تفريقه اليوم السبت الوقفة الاحتجاجية الـ705 من نوعها.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)