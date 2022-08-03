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جماعات حقوقية تدعو لتحقيق في 28 حال وفاة على حدود مليلية، ويحملون المغرب واسبانيا مسؤولية مأساة مليلية
تشهد مدن مغربية واسبانية حراكا جماهيريا وتظاهرات احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية وراح ضحيتها حوالي 23 مهاجرا إفريقيا، ومن أجل ضمان حرية التنقل بين شمال المغرب والجيب الإسباني. ويطالب المتظاهرون بتحرك دولي أكبر.
إثر مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا، توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى اتفاق لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فماذا يتضمن؟
بعد مقتل 23 مهاجرًا على الأقل في جيب مليلية الإسباني، اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا باستخدام "مفرط للقوة" ضد المهاجرين، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل. كما أمر المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق بالحادثة.
أشادت إسبانيا بجهود المغرب في الدفاع عن الحدود ومنع المهاجرين غير النظاميين من عبور جيب مليلية، في إشارة لواقعة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات المهاجرين. يأتي ذلك فيما تتصاعد الأصوات المطالبة بإجراء تحقيقات حول الواقعة.
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