 جماعات حقوقية تدعو لتحقيق في 28 حال وفاة على حدود مليلية | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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جماعات حقوقية تدعو لتحقيق في 28 حال وفاة على حدود مليلية

جماعات حقوقية تدعو لتحقيق في 28 حال وفاة على حدود مليلية، ويحملون المغرب واسبانيا مسؤولية مأساة مليلية

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Formerly conjoined twins, Bernardo and Arthur Lima, lie in a hospital bed after a successful separation surgery, in Rio de Janeiro, Brazil July 2022. Gemini Untwined & Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

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تشهد مدن مغربية واسبانية حراكا جماهيريا وتظاهرات احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية وراح ضحيتها حوالي 23 مهاجرا إفريقيا، ومن أجل ضمان حرية التنقل بين شمال المغرب والجيب الإسباني. ويطالب المتظاهرون بتحرك دولي أكبر.

A migrant is detained by police officers on Spanish soil after crossing the fences separating the Spanish enclave of Melilla from Morocco in Melilla, Spain, Friday, June 24, 2022. Dozens of migrants stormed the border crossing between Morocco and the Spanish enclave city of Melilla on Friday in what is the first such incursion since Spain and Morocco mended diplomatic relations last month. (AP Photo/Javier Bernardo)

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إثر مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا، توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى اتفاق لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فماذا يتضمن؟

A migrant is detained by police officers on Spanish soil after crossing the fences separating the Spanish enclave of Melilla from Morocco in Melilla, Spain, Friday, June 24, 2022. Dozens of migrants stormed the border crossing between Morocco and the Spanish enclave city of Melilla on Friday in what is the first such incursion since Spain and Morocco mended diplomatic relations last month. (AP Photo/Javier Bernardo)

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بعد مقتل 23 مهاجرًا على الأقل في جيب مليلية الإسباني، اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا باستخدام "مفرط للقوة" ضد المهاجرين، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل. كما أمر المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق بالحادثة.

Riot police officers, left, cordon off the area after migrants arrive on Spanish soil and crossing the fences separating the Spanish enclave of Melilla from Morocco in Melilla, Spain, Friday, June 24, 2022. Dozens of migrants stormed the border crossing between Morocco and the Spanish enclave city of Melilla on Friday in what is the first such incursion since Spain and Morocco mended diplomatic relations last month. (AP Photo/Javier Bernardo)

مأساة مليلية... إسبانيا تشيد بـ"تعاون" المغرب في "الدفاع" عن حدودها 27.06.2022

أشادت إسبانيا بجهود المغرب في الدفاع عن الحدود ومنع المهاجرين غير النظاميين من عبور جيب مليلية، في إشارة لواقعة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات المهاجرين. يأتي ذلك فيما تتصاعد الأصوات المطالبة بإجراء تحقيقات حول الواقعة.