جماعات حقوقية تدعو لتحقيق في 28 حال وفاة على حدود مليلية

مليلية.. اتهام أممي للمغرب وإسبانيا باستخدام القوة "المفرطة"

بعد مقتل 23 مهاجرًا على الأقل في جيب مليلية الإسباني، اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا باستخدام "مفرط للقوة" ضد المهاجرين، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل. كما أمر المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق بالحادثة.