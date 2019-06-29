 جمارك مطار شتوتغارت تعثر على حفاضتين بداخلهما 20 ألف يورو | عالم المنوعات | DW | 16.08.2019

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منوعات

جمارك مطار شتوتغارت تعثر على حفاضتين بداخلهما 20 ألف يورو

خلال قيامهم بتفتيش روتيني، عثر موظفو جمارك مطار مدينة شتوتغارت الألمانية عند أحد المسافرين على مبلغ 20 ألف يورو مخبأة في حفاضتين للأطفال. لماذا خبأ المسافر هذا المبلغ الكبير في الحفاضتين، وما هي الإجراءات التي اتخذت ضده؟

BdT Stuttgart Flughafen 20 000 Euro in Babywindeln versteckt (picture-alliance/dpa/Hauptzollamt Stuttgart)

خبَأ مسافر نزل في مطار مدينة شتوتغارت الألمانية مبلغ 20 ألف يورو في حفاضتي أطفال غير مستخدمتين. وكان المسافر الذي كان قادما من مدينة ميلان الإيطالية يسعى إلى تفادي تفتيش الجمارك، بعدما أخبرهم بأنه لا يحمل معه مبالغ نقدية كبيرة، حسبما أوردت صحيفة بيلد الألمانية.

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بيد أن الرجل البالغ من العمر 32 عاماً لم ينجح في مسعاه عندما أخضعه موظفو الجمارك للتفتيش، ليعثروا على المبلغ الكبير الذي كان مخبأً في الحفاضتين، بالإضافة إلى مبلغ 8 آلاف يورو كانت مخبأة في مكان آخر.

وسيقوم الرجل بدفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف وستمائة يورو، بسبب عدم التصريح بإدخال أموال من الخارج، كما ينص على ذلك القانون، الذي يفرض على المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي التصريح بالمبالغ المالية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 10 آلاف يورو.

لكن المسافر لن يٌتابع بسبب شبهة غسيل الأموال، بعدما بين بما لا يدع مجالا للشك أنه جلب هذه الأموال لأحد معارفه، حسبما ذكر موقع صحيفة "راينيشه بوست" الألماني.

ع.ش/ز.أ.ب

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

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