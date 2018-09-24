جلد صناعي قادر على اللمس ـ بداية لتطوير روبوت بلمسة بشرية؟

طور باحثون من أكاديمية العلوم الصينية جلداً إلكترونياً بالغ الحساسية لدرجة أنه يستطيع استشعار حركة الهواء ونقاط المياه وحركة النمل من على سطحه.
ويرغب العلماء في اختراع جلداً إلكترونياً يشابه الجلد البشري، ويعتقدون أن الروبوتات سوف تحتاج في المستقبل إلى خاصية "الشعور بالأشياء" من أجل أداء المهام الصعبة والمعقدة.
ويستطيع الجلد الإلكتروني رصد التغيرات الطفيفة في الضغط على سطحه وتحويلها إلى نبضات كهربائية. وتعتمد الفكرة وراء هذه التقنية على صناعة وحدة استشعار مغناطيسية وتغطيتها بغشاء مجوف يحتوي على قطع مغناطيسية، بحيث تتحرك القطع المغناطيسية بالقرب من وحدة الاستشعار عند تعرضها لأي ضغط خارجي.
ويتم إرسال هذه الحركة إلى دائرة إلكترونية التي تحولها بدورها إلى سلسلة من النبضات الكهربائية ذات ترددات مختلفة لتحديد حجم الضغط الذي يتم "الشعور به" على سطح الجلد. وذكر الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في الأبحاث العلمية أن الباحثين صنعوا أصبعاً إلكترونياً مغطي بالجلد الصناعي، وقاموا بتوصيل هذا الإصبع بذراع صناعية لأغراض الاختبار.
وذكر الباحثون أن الجلد الصناعي استطاع توليد نبضات كهربائية عند تعرضه لعوامل ضغط لا تزيد عن حركة طابور من النمل على سطحه، كما استطاع رصد التغيرات في حركة الهواء والفارق بين أحجام نقاط المياه التي تتساقط على سطحه. وأكد الباحثون أن الجلد الصناعي استطاع رصد التغيرات في الضغط على سطحه بشكل أفضل من الجلد البشري في بعض الأحيان.
س.إ/ (د ب أ)
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
الروبوت صديق الأطفال والمسنين
عقد المعرض التجاري للإكترونيات الاستهلاكية السنوي (CES) لأول مرة في مدينة نيويورك الأمريكية في عام 1967، ولكن في الـ20 السنة الأخيرة استقر المعرض في مدينة لاس فيغاس. ومن بين الابتكارات الجديدة التي عُرضت في المعرض هذا العام - روبوت Avatarmind's iPal Smart AI، الذي يقوم، كما هو مبين على الصورة، بالتمارين الرياضية. ومخصص الروبوت لمواساة الأطفال والمسنين.
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
الكمبيوتر الناطق!
أعلنت شركة مايكروسوفت، عام 2012، عن تخليها عن المشاركة في معرض CES السنوي، على عكس صناع عمالقة الكمبيوتر الأخريين، مثل IBM، التي عرضت كمبيوتر "IBM Watson" الذي يقوم بالرد على أسئلة الزوار بصوت يحاكي صوت الإنسان.
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
كرسي التدليك
حضر معرض CES في عام 2017 أكثر من 184 ألف زائر وشاركت أكثر من 4000 شركة في فعاليات المعرض. ويتيح المعرض للزوار فرصة تجريب المنتجات التقنية الجديدة، من ضمنها كرسي التدليكMAJ7 من شركة Panasonic.
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
طائرات بدون طيار
كشف منظمو المعرض عن المنتجات المشاركة هذا العام، وبلغ عددها قرابة 20 ألف. ومن بين المنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها - طائرات بدون طيار، مثل الطائرة في الصورة، التى يديرها شيفنغ تشن من الصين. ويقول تشن إنه يستخدم الآي فون للتحكم بها.
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
روبوت دراجة نارية
تشهد الروبوتات مكاناً خاصاً في معرض CES السنوي، والتي تهدف إلى "تغير طريقة حياتنا بواسطة الآلات الذكية المستقلة"، من ضمنها روبوت هيومانويد دراجة نارية MOTOBOTS. ولكن يرى بعض النقاد أن العديد من التقنيات المعروضة ليست لديها فائدة عملية في العالم الحقيقي.
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
السيارة الهجينة
إضافة إلى الروبوتات، ركز المعرض على تكنولوجيا السيارات، مثل السيارات المبتكرة والسيارات الذاتية القيادة وكذلك السيارات الكهربائية. ولفت إنتباه الزوار في المعرض، سيارة Mercedes-AMG من مشروع ONE الهجينة، التي تستخدم تقنية سيارات سباق الفورمولا وان وتبلغ تكلفتها حوالي 2.3 مليون يورو.
-
جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم
إبهار الزوار
نظمت الكثير من شركات التكنولوجيا أحداث خاصة بها في المعرض لتعزيز منتجاتها الرئيسية، التي بدورها ساهمت في جعل المعرض أكثر إبهارا للزوار.