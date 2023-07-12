 جفاف "مميت" يهدد الحياة في بلاد الرافدين .. أي حلول ممكنة؟ | التغيرات المناخية | DW | 12.07.2023

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بيئة ومناخ

جفاف "مميت" يهدد الحياة في بلاد الرافدين .. أي حلول ممكنة؟

نقص الموارد المائية ومناسيب نهري دجلة والفرات دقق ناقوس الخطر منذ سنوات في العراق بعد مواسم جفاف متتالية تهدد الحياة في بلاد الرافدين. والحلول المطروحة قد تشكل أملا أخيرا للسكان مع تضاؤل المخزون المائي إلى أدنى مستوى.

منذ أربعة مواسم يضرب الجفاف العراق

باتت بلاد الرافدين تعاني من العطش والجفاف مع انخفاض شديد للمخزون المائي

يشكل الجفاف والتغيير البيئي تحدياً كبيراً في بلد مثل العراق يعتمد بشكل كبير على النفط ويجد صعوبةً في تنويع اقتصاده. وتمثّل الزراعة نسبة 20% من الوظائف وتعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، بعد النفط. ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يعد العراق أحد أكثر خمس دول معرضة لخطر تغير المناخ في العالم. فهل تملك الحكومة العراقية أية حلول لمواجهة هذه المشكلة؟ خاصة بعد التصريحات التي أطلقها وزير الموارد المائية العراقية من أن العراق يمر بأصعب مرحلة من الجفاف للموسم الرابع على التوالي، بسبب قلة الإطلاقات المائية وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، وخزين البلاد الاستراتيجي.

الجفاف نتيجة الهدر

يرى الباحث والخبير العراقي في الشأن البيئي أحمد صالح نعمة في حديث مع DW عربية أن مشكلة الهدر في المياه من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق، فعدم اعتماد الزراعة على الأساليب الحديثة، ساهم لسنوات في استنفاذ الزراعة فقط لما نسبته 85 بالمئة من المياه الجارية، نظرا لاتباع المزارعين على آلية غمر المزروعات بالمياه بدلا من التنقيط والري الآلي، ما أدى إلى اعتماد أكبر على المخزون المائي في العراق من أجل حل مشكلة الجفاف وقلل من نسبة المخزون المائي العراقي إلى درجة كبيرة.

وبحسب الخبير نعمة فإن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني جادة في حل هذا الملف، حيث قامت بعد اهمال طويل من قبل الحكومات السابقة إلى سن العديد من القوانين التي ستعمل على تقليل نسبة الفاقد في ري المزروعات والاعتماد على الأجهزة الحديثة في الري وضخ المياه، كما أنها سنت تخفيضات ضريبية من أجل تشجيع القطاع الخاص على تحديث القطاع الزراعي والبيئي.

بيد أن المشكلة في العراق، ما تزال أكبر من الإمكانيات التي بحوزة وزارات العراق المختلفة مثل الموارد المائية والبيئة وغيرها، ويستلزم تعاون دولي وجهود دبلوماسية من أجل محاربة الجفاف وضمان وجود تغيير ملموس مستقبلا.

الجفاف يضرب العراق

يتراجع المخزون المائي العراقي بشكل متزايد جراء الجفاف

ووفقًا للحكومة العراقية، لا تتلقى البلاد سوى عُشر التدفق الأصلي من إيران وثلثها فقط من تركيا. يمكن ملاحظة العواقب بوضوح على الطرف الجنوبي للعراق. في بلد شابته عقود من الحرب وسوء الإدارة، يقول العراقيون إن التغير المناخي عبارة عن موت بطيء. بيد أن الخبير العراقي نعمة أكد أنه لا توجد أية اتفاقات مع دول الجوار تحدد ماهية النسبة التي يجب على العراق تلقيها وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في كمية المياه التي تصب في الأراضي العراقية.

هجرة الأراضي الزراعية

  وبسبب الجفاف، باتت "آلاف الدونمات الزراعية" مهجورة وتصنّف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، في حين يندّد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه.

يقتل نقص المياه الحياة في بلاد الرافدين.

أدى نقص تدفق المياه إلى نفوق مئات آلاف الأسماك في نهر العز في ميسان والناصرية.

ومع تراجع الأمطار، استفحل الجفاف بقوّة في السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع السلطات إلى الحدّ بشكل كبير من مساحات الأراضي المزروعةبما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة.

وبحسب وكالة رويترز حذّر تقرير أممي من خطر "الاضطرابات الاجتماعية" التي قد تنشأ عن العوامل المناخية ونبّه التقرير إلى أنه "في ظلّ غياب الخدمات العامة والفرص الاقتصادية الكافية... قد يؤدي التحضّر والانتقال إلى العيش في المدينة بفعل المناخ إلى تعزيز هياكل قائمة مسبقاً من التهميش والإقصاء".

بالنسبة للأزمة المائية الحالية وانتشار الجفاف في المحافظات العراقية، يرى الخبير البيئي نعمة إنه لا توجد أية إمكانية لإيجاد تغيير فوري على المدى القصير يشعر به الناس سوى عبر طريقين، فإما سيضحي العراق بما تبقى من مخزونه المائي، القليل أصلا، وأما بالاتفاق مع تركيا من أجل السماح بالمزيد من المياه بالعبور صوب الأراضي العراقية. ويعتقد نعمة أنه من الممكن للحكومة بغداد اقناع الأتراك بإطلاق المزيد من المياه، حيث إنها قامت بالتفاوض مؤخرا مع الجانب الإيراني من أجل الموضوع ذاته. ويرى نعمة أن الإجراءات الجادة التي تقوم بها الحكومة الحالية قد تشكل رسالة طمأنينة إلى الدول المجاورة من أن إطلاق المزيد من المياه صوب الأراضي العراقية لن يلاقي الهدر كما بالسابق، بل سيشكل حلا لأزمة الجفاف المستمرة لسنوات. وشدد نعمة أن أزمة الجفاف لم تصب العراق لوحده فقط، بل أصابت جميع دول الجوار بما فيها تركيا وإيران، إلا أن الاستعدادات المائية والبنى التحتية الأفضل لدور الجوار ساعدتهم على تقليل آثار المشكلة بعكس العراق.

وبحسب تقرير البنك الدولي إن العراق يحتاج إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين سنة لتحديث البنية التحتية بما فيها السدود ومشاريع الري اللازمة لضمان أمنه المائي، ما يعني أنه يحتاج سنويا إلى ضخ 9 مليارات دولار سنويا لهذا الغرض. غير أن ما تم تخصيصه للوزارة المعنية بهذا الأمر، ألا وهي وزارة الموارد المائية لم يتجاوز 15 مليون دولار في عام 2018. بيد أنه ومع إقرار الموازنة العامة 2023 يحدو المراقبين الأمل باهتمام حكومي أفضل لهذا الملف.

نقص المياه المتدفقة من تركيا وإيران يتسبب بخفض منسوب دجلة والفرات وجفاف المزارع والبساتين.

بدأ العراق يفقد المناطق الخضراء من مساحته بسبب نقص المياه

خطط طموحة لمحاربة الجفاف

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد كشفت مؤخرا عن "وجود مؤشرات إيجابية وتفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بين البلدين، أهمها الخطة التشغيلية الصيفية لسدوده وخزاناته، والتي على أساسها ستعد الخطة المائية للبلاد، حيث أكد وزير موارد المياه أنَّ العراق وخلال اتصاله بالجانب التركي لمس مؤشرات إيجابية بزيادة نسب الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات خلال الصيف الحالي" كما كشفت وزارة الموارد المائية، عن خطط استراتيجية لتعزيز المياه الجوفية واستثمار السدود في مجال الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه المجاري في الأهوار. ويُعد السدان التركيان، أتاتورك على الفرات و إليسو على دجلة، إضافة إلى المشروع الإيراني الذي أدى إلى تحويل مجرى نهر كارون عن شط العرب من أخطر المشاريع المذكورة على الإطلاق. فهذه المشاريع تحرم العراق من القسم الأكبر من ثروته المائية عبر العصور، أي ما يزيد على 45 مليار مكعب من المياه سنويا. وكان العراق يتمتع بفوائض مالية قبل انجاز المشاريع المذكورة، غير أن إنجازها والبدء بملء السدين والسدود الأخرى أدى حتى الآن إلى تراجع الأراضي الزراعية والمحاصيل بنسب تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة، إضافة إلى تملح مياه شط العرب ونقص مياه الشرب والمخزون المائي الحيوي.

مختارات

غياب الحكومة يعني غياب السلطة، ملفات مصيرية في انتظار حكومة ربما تكون كسابقاتها. ملفات الطاقة والخلافات مع أقليم كردستان والجفاف الذي قد يحول العراق إلى صحراء! هل يقضي العراقيون على بلاد الرافدين؟

ويرى الخبير العراقي أحمد صالح نعمة أن الحل يكمن بسن حكومة العراق قوانين تنظيمية تفرض الترشيد في استهلاك المياه وتعمل على تنظيم توزيعها بالإضافة إلى ذلك يجب التوسع في تخزين مياه الأمطار، إذ أن الأمطار يتم تجميعها بالشمال فقط، في حين لا يتم تخزين مياه أمطار الشتاء في العديد من المناطق العراقية خاصة، المناطق الجنوبية من سامراء. فتجميع هذه المياه وإعادة توجيهها إلى الأنهر والمناطق المتضررة من الجفاف سيساهم في حل جزء من الأزمة. ويتابع الخبير بإنه من الضروري البدء بتحلية مياه البحر والاستفادة منه  من أجل سد الحاجة المائية. كما يعود ويؤكد على ضرورة "الإدارة المائية الحكيمة واستخدام الطرق الحديثة كالاستمطار والتقنيات الحديثة في الري والإنتاج الزراعي.

وأخيرا يرى الخبيرالعراقي نعمة أن المجتمع المدني يلعب دورا أيضا في قضية توعية الناس بأهمية ترشيد المياه والاستهلاك الأفضل، بالإضافة إلى الرقابة على الأداء الحكومي من أجل ضمان عدالة مائية لجميع سكان العراق.

الكاتب: علاء جمعة 

  • نفوق الأسماك في نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    أسماك نافقة

    بعيون يعتصرها الآسى، ينظر صيادون إلى أكوام من أسماك نافقة جرفتها الأمواج إلى ضفاف نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد. يعود نفوق الأسماك بشكل كبير إلى سوء نوعية المياه في دلتا دجلة والفرات. ورغم ذلك، فإن السبب الدقيق لنفوق الأسماك لم يتحدد بعد ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى تشكيل لجنة لبحث أسباب هذه الكارثة.

  • في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الأسماك تحتضر

    في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.

  • يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    ارتفاع الملوحة

    يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.

  • فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تسمم البيئة

    فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.

  • تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين. ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    لائحة التراث العالمي

    تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها "ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين". ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).

  • تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران المجاورتين في بناء السدود إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا المعدان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الأكثر جفافا خلال 40 عاما

    تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران في بناء السدود والقنوات إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا "المعدان".

  • كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    اليأس يضرب الصيادين

    كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الحياة فوق جبش القصب!

    يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". قد تبدو الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    القصب كعلف وكمادة للبناء

    بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    المضيف عامر بزواره

    مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.

  • Irak Marschland zwischen Euphrat und Tigris

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تقلص المساحة

    كانت منطقة الأهوار تغطي 9 آلاف كيلومتر مربع في سبعينات لكنها تقلصت إلى 760 كلم مربعا بحلول عام 2002 ثم استعادت نحو 40 في المائة من المنطقة الأصلية بحلول عام 2005. ويقول العراق إنه يهدف إلى استعادة ستة آلاف كيلومتر مربع في المجمل، لكن الجفاف يضرب هذه الخطط في الصميم.

  • The sun sets over an island paddock for water buffalo in the Chabaish swamp in Nasiriyah, southern Iraq.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تغير المناخ يهدد "فينيسيا الشرق"

    أُطلق على المنطقة لقب "فينيسيا الشرق" حيث كانت مقصدا للسياح، لكن تغير المناخ يهددها ويهدد بقاء ثقافة تعود إلى آلاف السنين. بدأت المأساة في عهد نظام صدام حسين، حين جفف الأهوار للقضاء على معارضي نظامه بعد "الانتفاضة الشعبانية" في 1991 بجنوب العراق. وبعد سقوط النظام عام 2003 هدم السكان الكثير من السدود حتى تعود المياه للتدفق مجددا في محاولة لبث الحياة في منطقة الأهوار. فلوريان ماير/ م.ع


 