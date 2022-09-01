جفاف شديد يعاني منه القرن الإفريقي

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مراسلة دي دبليو تزور القرن الإفريقي وتكشف معاناة المزارعين جراء الجفاف الشديد للمنطقة
حذر برنامج الأغذية العالمي من ازدياد عدد المهددين بالمجاعة في القرن الإفريقي إلى 22 مليون شخص بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، وذكر أن نصف سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة "ماسة" للغذاء بسبب الصراع هناك منذ ما يقرب من عامين.
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟
الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف دول عن تصدير محاصيلها من الحبوب الزراعية وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، كلها مشاكل تهدد الأمن الغذائي في أنحاء العالم. لكن هل يمكن أن نعتمد على أغذية أخرى لها القيمة الغذائية نفسها أو أفضل؟
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
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