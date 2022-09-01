 جفاف شديد يعاني منه القرن الإفريقي | DW الأخبار | DW | 02.09.2022

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جفاف شديد يعاني منه القرن الإفريقي

مراسلة دي دبليو تزور القرن الإفريقي وتكشف معاناة المزارعين جراء الجفاف الشديد للمنطقة

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A track driver comes for unloading bags with the daily harvest of coffee cherries at the coffee factory of Mubuyu Farm, Zambia. Mubuyu farm is the largest producer of coffee in Zambia and the only private one. It belongs to Willem Lublinkhof who came to the country 45 years ago with the Dutch development service. Because coffee products are not very popular among Zambians, the bulk of it goes for export. There are 65 hectares of land under the coffee plantation today instead of 300 hectares in 2009. The manager of the coffee production Monday Chilanga says that the main reason of the reducing is very low prices for coffee. (Photo by Oleksandr Rupeta/NurPhoto)

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