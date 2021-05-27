 جفاف أحد أكبر أنهار المغرب | DW الأخبار | DW | 15.11.2021

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جفاف أحد أكبر أنهار المغرب

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A worker harvests roses in a field by the city of Kelaat Mgouna (or Tighremt NImgunen) in Morocco's central Tinghir Province in the Atlas Mountains on April 26, 2021. - The heady aroma of the Rosa Damascena, a variety introduced in the days of the caravan trade, perfumes hedges and fields irrigated by two wadis between the Atlas Mountains and the Sahara Desert. Everything revolves around roses: the names of hotels, colour of cabs, cosmetics sold in countless stores, necklaces offered by children in the streets, the monument standing the town of Kelaat Mgouna and its annual festival that attracted thousands of visitors before COVID-19. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

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