جفاف أحد أكبر أنهار المغرب

نقش أثري يعيد للأذهان مخاوف المصريين من جفاف النيل

"مصر هبة النيل" وهو شريان الحياة فيها، وهذا معروف عن مصر منذ آلاف السنين. والآن هناك مخاوف من سد النهضة تذكر بجفاف وقع في عصر بناة الأهرام واستمر سبع سنوات، ولجأ خلالها المصريون إلى حل لا يمكن لهم أن يفعلوه الآن.