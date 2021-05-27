جفاف أحد أكبر أنهار المغرب

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تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.
رجال ملثمون بزي موحد وبأيديهم عصي وهراوات، يدفعون مجموعة من البشر أمامهم لتجاوز نهر كورانا على الحدود الكرواتية-البوسنية. ما كشفه صحفيون استقصائيون مؤخرا، يغذي النقاش حول عمليات الصد والإرجاع على حدود الاتحاد الأوروبي.
يطال الارتفاع المستمر في أسعار القمح تكاليف صناعة الخبز الذي يُعد الأكثر حضوراً على الوجبات الغذائية في العالم العربي. إلى أي مدى تستطيع الدول العربية الاستمرار في دعم سعر الخبز بالشكل القائم حالياً؟ وهل من بدائل؟
"مصر هبة النيل" وهو شريان الحياة فيها، وهذا معروف عن مصر منذ آلاف السنين. والآن هناك مخاوف من سد النهضة تذكر بجفاف وقع في عصر بناة الأهرام واستمر سبع سنوات، ولجأ خلالها المصريون إلى حل لا يمكن لهم أن يفعلوه الآن.
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