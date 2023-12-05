"جعل أمريكا دولة لكرة القدم".. ميسي يفوز بجائزة رياضي العام

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الأمريكية لتأثيره على كرة القدم الأمريكية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي. لكن هل حسم النجم الأرجنتيني الموهوب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026؟

في حيثيات منحه جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الأمريكية اليوم الثلاثاء (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2023) كتبت المجلة "لقد حقق ميسي ما بدا مستحيلا: جعل الولايات المتحدة دولة لكرة القدم". وغادر ميسي الذي فاز بالكرة الذهبية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي للمرة الثامنة في مسيرته، باريس سان جرمان في تموز/يوليو الماضي لينضم إلى إنتر ميام ي، النادي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد سبعة أشهر من فوزه بلقب بطل العالم 2022 مع الأرجنتين.

وقال ميسي "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. وصحيح أيضا أنني فكرت حينها في الانتقال الى الدوري السعودي، وهو دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل في بلد أعرفه".

وأضاف ميسي (36 عاما) "انحصر الأمر في نهاية المطاف بين السعودية والدوري الأمريكي لكرة القدم، وكلا الخيارين أثار اهتمامي".

وتتضمن مشاركات ميسي العام المقبل بطولة كوبا أمريكا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الولايات المتحدة علما بان سحب قرعة البطولة القارية سيتم الخميس.

ولم يغلق ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في لكأس العالم عام 2026 للنسخة السادسة في مسيرته، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفيما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في المونديال القادم، أعاد ميسي التأكيد أن "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أمريكا" في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022 ، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني "بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها".

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب)