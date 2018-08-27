 جعلته يتألق أمام إسبانيول؟.. ميسي يشتري طائرة خاصة جديدة | عالم الرياضة | DW | 10.12.2018

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عالم الرياضة

جعلته يتألق أمام إسبانيول؟.. ميسي يشتري طائرة خاصة جديدة

بهدفين في مرمى إسبانيول افتتح واختتم ميسي فوز فريقه العريض على إسبانيول. ونفى قائد برشلونة أن يكون هذا هو رده على الكرة الذهبية. صحيفة ألمانية تقول إنه اشترى أولا طائرة ثم جعل الكرة تحلق (داخل شباك إسبانيول).

UEFA Champions League - Gruppe B: Tottenham Hotspur - Barcelona (picture-alliance/D. Klein)

ليونيل ميسي قائد برشلونة (أرشيف)

بأداء أسطوري تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (31 عاماً)، قائد برشلونة، في مباراة فريقه بالجولة الـ15 من الليغا الإسبانية وسجل هدفين رائعين في مرمى إسبانيول، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4- صفر في "ديربي" كاتالونيا.

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توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم. وبذلك كسر مودريتش هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير. (03.12.2018)

رغم تجديده الولاء لبرشلونة في أكثر من مرة، لم يستبعد صحفي إسباني مُقرب من النادي الكتالوني انتقال النجم الأرجنتيني إلى فريق تعلم فيه أبجديات الساحرة المستديرة قبل أن يحط الرحال في "البلوغرانا". (17.10.2018)

واعتقد البعض أن البرغوث الأرجنتيني يرد بذلك على حلوله في المرتبة الخامسة لقائمة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 2018، التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، غير أن ميسي نفى ذلك.

لكن ربما يكون هناك سبب آخر للتألق، هو فرحته بشراء طائرة خاصة جديدة له ولعائلته قبل تلك المباراة، بلغ ثمنها نحو 13 مليون يورو، حسبما نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن صحيفة "ايه اس" الإسبانية. وقالت بيلد إن ميسي جهز الطائرة وفقا لذوقه، حيث رسم على الزعنفة الرأسية في مؤخرة الطائرة الرقم 10، رقم قميصه. أما سلم الطائرة الذي يمكن طيه فقد نقش عليه أسماء أعضاء عائلته.

وكتبت بيلد تقول ميسي: "اشترى لنفسه طائرة أولا ثم جعل الكرة تحلق"، في إشارة إلى الركلتين الحرتين، اللتين سددهما بشكل خرافي وأحرز منهما هدفيه في المباراة. في الركلة الأولى (الدقيقة 17) سجل الكرة في الزاوية اليمنى، وفي الثانية (الدقيقة 65) سدد الكرة في الزاوية اليسرى. وبذلك يكون ميسي قد سجل عام 2018 تسعة أهداف من ركلات حرة. كما قام بـ"عزف منفرد" ومرر "أسيست" رائع لعثمان ديمبلي، سجل من خلاله النجم الفرنسي الهدف الثاني لفريقه. ليتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني متقدما على إشبيلية بثلاث نقاط.

ص.ش/ع.خ

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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