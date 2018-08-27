جعلته يتألق أمام إسبانيول؟.. ميسي يشتري طائرة خاصة جديدة

بأداء أسطوري تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (31 عاماً)، قائد برشلونة، في مباراة فريقه بالجولة الـ15 من الليغا الإسبانية وسجل هدفين رائعين في مرمى إسبانيول، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4- صفر في "ديربي" كاتالونيا.

واعتقد البعض أن البرغوث الأرجنتيني يرد بذلك على حلوله في المرتبة الخامسة لقائمة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 2018، التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، غير أن ميسي نفى ذلك.

لكن ربما يكون هناك سبب آخر للتألق، هو فرحته بشراء طائرة خاصة جديدة له ولعائلته قبل تلك المباراة، بلغ ثمنها نحو 13 مليون يورو، حسبما نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن صحيفة "ايه اس" الإسبانية. وقالت بيلد إن ميسي جهز الطائرة وفقا لذوقه، حيث رسم على الزعنفة الرأسية في مؤخرة الطائرة الرقم 10، رقم قميصه. أما سلم الطائرة الذي يمكن طيه فقد نقش عليه أسماء أعضاء عائلته.

وكتبت بيلد تقول ميسي: "اشترى لنفسه طائرة أولا ثم جعل الكرة تحلق"، في إشارة إلى الركلتين الحرتين، اللتين سددهما بشكل خرافي وأحرز منهما هدفيه في المباراة. في الركلة الأولى (الدقيقة 17) سجل الكرة في الزاوية اليمنى، وفي الثانية (الدقيقة 65) سدد الكرة في الزاوية اليسرى. وبذلك يكون ميسي قد سجل عام 2018 تسعة أهداف من ركلات حرة. كما قام بـ"عزف منفرد" ومرر "أسيست" رائع لعثمان ديمبلي، سجل من خلاله النجم الفرنسي الهدف الثاني لفريقه. ليتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني متقدما على إشبيلية بثلاث نقاط.

ص.ش/ع.خ