"جعفر توك" يتوج بجائزة CIVIS الإعلامية الأوروبية

تُوجت إحدى حلقات برنامج جعفر توك اليوم الجمعة (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2020) بجائزة الإعلام الأوروبي CIVIS "جائزة الإعلام الأوروبي الهجرة والاندماج والتنوع الثقافي" لعام 2020 في فئة "التقدير الشرفي". وتعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز الإعلامية في أوروبا.

وعن تكريم برنامجه قال مقدم البرنامج والإعلامي جعفر عبد الكريم: "فريق جعفر توك بأكمله سعيد للغاية بهذا التكريم، ونحن سعداء جداً بتكريم هذه الحلقة بالذات لأننا نريد تعزيز الحوار في برنامجنا والجمع بين أناس عادة ما يتحدثون عن بعضهم البعض وليس مع بعضهم البعض".

وتناولت الحلقة التي عُرضت على شاشة DW عربية في أيلول/ سبتمبر 2019، اندماج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع الألماني، وشهدت نقاشاً شاركت فيه الناشطة ملاك عوض ورئيس فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي في برلين جيورج بتسدرسكي أمام جمهور متنوع الثقافات. وطرحت الحلقة للنقاش السؤال الأساسي التالي: "هل اندمج اللاجئون والمهاجرون في مجتمع ألمانيا بالفعل".

عللت لجنة التحكيم قرارها بتتويج هذه الحلقة قائلة: "يسأل مقدم البرنامج ضيوفه بطريقة صحفية عالية الاحتراف ويصر على الحصول على إجابة دقيقة وملزمة حيثما تقتضي الضرورة. هكذا يخلق جعفر عبد الكريم نقاشاً حقيقياً يساهم في اكتساب الجمهور معرفة مفيدة ومثيرة للمتابعة".



من جهتها عبرت مانويلا كاسبر-كلاريدج، رئيسة تحرير مؤسسة DW، عن سعادتها بهذا التتويج قائلة: "جعفر عبد الكريم واحد من بين خمسة أعضاء في رئاسة تحرير DW منذ يونيو/ حزيران 2020، وهو يساهم بشكل كبير في تعزيز التنوع الثقافي في مؤسستنا الإعلامية. إن غريزته الصحفية واختياره للمواضيع التي تهم المجتمع وقدرته على نقاش قضايا مثيرة للجدل مع ضيوفه وبكل موضوعية تعزز جودة برامجه ونجاحها".

جعفر عبد الكريم يدير الحوار في أولى حلقات جعفر توك حول موضوع تعدد الزوجات

وفي عامه الأول حقق برنامج "جعفر توك" منذ انطلاقته في آب/ أغسطس 2019 أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي (على منصات DW الخاصة وعبر شركائها)، وسجل حوالي 200 مليون مشاهدة شهرياً في كل أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2020. عن هذا النجاح يقول جعفر عبد الكريم: "المستوى العالي من الاهتمام يظهر ملامسة القضايا التي نختار تسليط الضوء عليها لواقع حياة الناس في المنطقة العربية".

يُذكر أن جائزة الإعلام الأوروبي CIVIS للهجرة والاندماج والتنوع الثقافي تمنح لمساهمات الراديو والتلفزيون ووسائل الإعلام عبر الإنترنت. وتهدف إلى تعزيز التعايش السلمي في مجتمع الهجرة الأوروبي. وستضاف هذا العام جائزة CIVIS Cinema التي تُمنح بناء على اختيار الجمهور.

أ.ب/ ع.غ