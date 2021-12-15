جعفر توك - هل يحتاج الخطاب الديني الإسلامي إلى تجديد؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الضيوف: رمضان عبد المعز: داعية إسلامي من علماء الأزهر نائلة السليني: باحثة وأستاذة الحضارة الإسلامية في جامعة سوسة
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 18 ديسمبر وحتى يوم الجمعة 24 ديسمبر.
تحقيق استقصائي أجرته DW عربية حول استخدام قوات سودانية لأسلحة ثقيلة بينها أسلحة خارقة للدروع ومضادات طائرات ضد المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري. كيف استُخدمت الأسلحة، وما هو مصدرها؟
أوقفت DW التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية الأردنية، بعد اكتشاف منشورات معادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت بالفعل لجنة تحقيق مستقلة في DW على خلفية اتهامات لبعض العاملين بمعاداة السامية.
علقت دويتشه فيله (DW) التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية، شريكها الإعلامي الأردني. والسبب هو اكتشاف تعليقات وكاريكاتيرات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول