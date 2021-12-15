جعفر توك - هل يحتاج الخطاب الديني الإسلامي إلى تجديد؟

دويتشه فيله (DW) توقف تعاونها مع قناة رؤيا الأردنية

أوقفت DW التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية الأردنية، بعد اكتشاف منشورات معادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت بالفعل لجنة تحقيق مستقلة في DW على خلفية اتهامات لبعض العاملين بمعاداة السامية.