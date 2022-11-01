جعفر توك - "هل يجب أن تصبح ألمانيا دولة هجرة؟"

وما الدور الذي يجب على المهاجرين من المنطقة العربية القيام به ليكونوا جزءا من المجتمع الألماني؟ ضيوف الحلقة: ولاء محمد، اضطرت للتنازل عن جنسيتها المصرية للحصول على الجنسية الألمانية // يوهانس شتاينغر، عضو في البوندستاغ عن كتلة الاتحادين المسيحيين // آمال قبيسي، ألمانية لبنانية ولدت ونشأت في ألمانيا // مأمون أبو عاصي، حقوقي وناشط سياسي سوري لجأ إلى ألمانيا في 2015 // يوسف مغربي، ممثل وفنان تونسي ولد ونشأ في ألمانيا