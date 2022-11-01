جعفر توك - "هل يجب أن تصبح ألمانيا دولة هجرة؟"

في حلقة خاصة من برلين، طرحنا هذا السؤال على الجمهور وعلى ضيوف الحلقة من مهاجرين ولاجئين وسياسيين ألمان. ناقشنا في الحلقة: هل يجب تعديل قوانين الجنسية وأن تفتح ألمانيا أبوابها أمام المزيد من المهاجرين واللاجئين؟ لماذا ترفض بعض الأحزاب هذه التعديلات؟ ولماذا يشعر البعض بعدم الانتماء إلى ألمانيا؟
وما الدور الذي يجب على المهاجرين من المنطقة العربية القيام به ليكونوا جزءا من المجتمع الألماني؟ ضيوف الحلقة: ولاء محمد، اضطرت للتنازل عن جنسيتها المصرية للحصول على الجنسية الألمانية // يوهانس شتاينغر، عضو في البوندستاغ عن كتلة الاتحادين المسيحيين // آمال قبيسي، ألمانية لبنانية ولدت ونشأت في ألمانيا // مأمون أبو عاصي، حقوقي وناشط سياسي سوري لجأ إلى ألمانيا في 2015 // يوسف مغربي، ممثل وفنان تونسي ولد ونشأ في ألمانيا