جعفر توك - "هل يجب أن تصبح ألمانيا دولة هجرة؟" - الجزء الثاني

ضيوف الحلقة: سما حسين وبنيامين فريزه ، سودانية وألماني تزوجا في 2020 // إبراهيم السامرائي، فنان عراقي لاديني لجأ إلى ألمانيا في 2021 // أوركان أوزديمير، عضو في برلمان ولاية برلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي // ولاء محمد، موظفة في وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية سارلاند // يوهانس شتاينغر، عضو في البوندستاغ عن كتلة الاتحادين المسيحيين // آمال قبيسي، معالجة نفسية وأخصائية علاج وظيفي في هانوفر // مأمون أبو عاصي، أحد مؤسسي مبادرة للتوعية السياسية للمهاجرين // يوسف مغربي، ممثل وفنان تونسي ولد ونشأ في ألمانيا