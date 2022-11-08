 جعفر توك - ″هل يجب أن تصبح ألمانيا دولة هجرة؟″ - الجزء الثاني | جعفر توك | DW | 13.12.2022

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جعفر توك

جعفر توك - "هل يجب أن تصبح ألمانيا دولة هجرة؟" - الجزء الثاني

في الجزء الثاني من حلقتنا الخاصة عن ألمانيا والمهاجرين نتعرف على قصة حب سودانية وألماني نجحت في تخطي اختلاف اللغة والدين والثقافة ولون البشرة.

في الجزء الثاني من حلقتنا الخاصة عن ألمانيا والمهاجرين نتعرف على قصة حب سودانية وألماني نجحت في تخطي اختلاف اللغة والدين والثقافة ولون البشرة. ونتناقش فيها مع بطلي قصة الحب وبقية الضيوف وجمهور الحلقة: هل يتقبّل المجتمع الألماني التعدد والتنوع الثقافي والديني للمهاجرين؟ ما هو دور السياسيين في خلق مساحة أكبر من التنوع وتقبّل الآخر في ألمانيا؟ وما هو الدور الذي يجب على المهاجر من المنطقة العربية أن يقوم به ليصبح جزءا من ألمانيا؟

ضيوف الحلقة:

سما حسين وبنيامين فريزه ، سودانية وألماني تزوجا في 2020

إبراهيم السامرائي، فنان عراقي لاديني لجأ إلى ألمانيا في 2021

أوركان أوزديمير، عضو في برلمان ولاية برلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي

ولاء محمد، موظفة في وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية سارلاند

يوهانس شتاينغر، عضو في البوندستاغ عن كتلة الاتحادين المسيحيين

آمال قبيسي، معالجة نفسية وأخصائية علاج وظيفي في هانوفر

مأمون أبو عاصي، أحد مؤسسي مبادرة للتوعية السياسية للمهاجرين

يوسف مغربي، ممثل وفنان تونسي ولد ونشأ في ألمانيا

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