جعفر توك - "هل فكرت يوماً في التبرع بأعضائك؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك نستضيف فتاة من غزة تبرعت لشقيقتها بجزء من جسدها وأنقذت حياتها. ومن الأردن، نستضيف امرأة ورجل كتبت لهما حياة جديدة بفضل شابة أردنية قررت التبرع بأعضائها بعد رحيلها. كما نلقي الضوء على قصة لاجئ سوري في تركيا وقع ضحية لتجارة الأعضاء.

ضيوف الحلقة:

أريج أبو دية، فتاة من غزة أصيبت بفشل كلوي في 2011

حنين أبو دية، فتاة من غزة تبرعت بإحدى كليتيها لشقيقتها

محمد خليفة، أردني وهبت له فتاة متبرعة قلبها

دعاء المعيطة، أردنية أصيبت بمرض عضال في الكبد

رامز (اسم مستعار)، شاب سوري وقع ضحية تجارة الأعضاء

الأب بسام نصيف، دكتور اللاهوت بجامعة البلمند في لبنان

الشيخ عبد العزيز النجار، شيخ أزهري مصري

دكتور جورج جوفيليكيان، المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لوهب الأعضاء والأنسجة في لبنان