 جعفر توك - هل تُقمع الحريات باسم "المحتوى الهابط"؟ | جعفر توك | DW | 28.02.2023

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جعفر توك

جعفر توك - هل تُقمع الحريات باسم "المحتوى الهابط"؟

تقديم "محتوى هابط" و"خدش الحياء العام"، اتهامات طالت عددا من صانعي/ات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض دول المنطقة العربية مثل العراق وليبيا. حقوقيون/ ات انتقدوا هذه الاتهامات واعتبروها وسيلة لتكميم الأفواه وتقويض الحريات. في حلقة اليوم من جعفر توك نناقش ونسأل: ما هو "المحتوى الهابط"؟ من يقرر المعايير؟ وما هو رأي الحقوقيين/ ات بهذه الاتهامات؟

ضيوف الحلقة: إيناس الربيعي، ناشطة نسوية عراقية محمود المشهداني، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب العراقي خليل الحاسي، كاتب وصحفي ليبي أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (منظمة مجتمع مدني)

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