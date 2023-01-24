جعفر توك

جعفر توك - هل تُقمع الحريات باسم "المحتوى الهابط"؟

تقديم "محتوى هابط" و"خدش الحياء العام"، اتهامات طالت عددا من صانعي/ات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض دول المنطقة العربية مثل العراق وليبيا. حقوقيون/ ات انتقدوا هذه الاتهامات واعتبروها وسيلة لتكميم الأفواه وتقويض الحريات. في حلقة اليوم من جعفر توك نناقش ونسأل: ما هو "المحتوى الهابط"؟ من يقرر المعايير؟ وما هو رأي الحقوقيين/ ات بهذه الاتهامات؟