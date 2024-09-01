جعفر توك - "هذه اللّحظة غيّرت حياتي!"

2024/9/4 ٤ سبتمبر ٢٠٢٤

في حلقة اليوم من جعفر توك، سنتناول قصصاً ملهمة لأشخاص اتخذوا قرارا بتغيير مسار حياتهم وبدء مغامرة جديدة، ضيفتنا من المغرب، قررت ترك حياتها المستقرة وعملها في فرنسا لتعيش في قرية مغربية صغيرة وتساهم في تمكين الفتيات المحليات من خلال مساعدتهن على بدء مشاريع لصناعة السجاد التقليدي. وضيفنا الثاني فلسطيني أردني قرر ترك دراسة الهندسة والانطلاق في رحلة بالكارافان عبر الولايات المتحدة الأمريكية.