جعفر توك - "هذه اللّحظة غيّرت حياتي!"

في حلقة اليوم من جعفر توك، سنتناول قصصاً ملهمة لأشخاص اتخذوا قرارا بتغيير مسار حياتهم وبدء مغامرة جديدة، ضيفتنا من المغرب، قررت ترك حياتها المستقرة وعملها في فرنسا لتعيش في قرية مغربية صغيرة وتساهم في تمكين الفتيات المحليات من خلال مساعدتهن على بدء مشاريع لصناعة السجاد التقليدي. وضيفنا الثاني فلسطيني أردني قرر ترك دراسة الهندسة والانطلاق في رحلة بالكارافان عبر الولايات المتحدة الأمريكية.
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أما في برلين فاستضفنا ألمانية جزائرية لم تكن سعيدة كليّا في عملها كطبيبة فقررت أن تبدأ عمل جديد في عالم الستاند آب كوميدي. ضيفات الحلقة: أنيسة لوصيف، طبيبة وفنانة ستاند آب كوميدي ألمانية جزائرية / جهاد معنون، رحّالة أردني فلسطيني يجوب أمريكا بالكرفان / فدوى المنزهي، مغربية فرنسية أسست تعاونية للنساء في قرية مغربية
جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار