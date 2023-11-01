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جعفر توك - نساء عربيات في ألمانيا: "قراراتي حريتي الشخصية!"

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣

تعيش بعض النساء المهاجرات من دول المنطقة العربية تحديات يومية في أوروبا عامة وألمانيا خاصة. تتمحور بعض هذه التحديات حول تعرضهن للعنصرية ورغبة بعضهم بنزع الحجاب والعيش باستقلالية وحول ملاءمة العادات والتقاليد التي حملتها بعض النساء من بلد الأم مع المجتمع الجديد في أوروبا.

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في حين تقرر بعض السيدات أن مورثهن الثقافي والديني أساسي في تكوين ذواتهن وهويتهن الشخصية تعتبر أخريات أن حريتهن في اختيار طريقة عيش مناسبة لهن في الدول الجديدة هي قرارهن الشخصي بصرف النظر عن ضغوط الدين والمجتمع حسب رأيهن. سؤال جعفر توك في هذه الحلقة: كيف تتعامل نساء مهاجرات مع التحديات التي يتعرضن لها في أوروبا؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفاتنا: سناء عجمي، أم تونسية ألمانية. / آلاء محرز، ناشطة سورية في مجال تمكين المرأة. / سمر اللبواني، سيدة سورية تعيش في ألمانيا. / صفاء بايزيد، طالبة يمنية في ألمانيا. / سميرة (اسم مستعار)، "قررتُ خلع الحجاب في ألمانيا".

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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